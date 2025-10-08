十一｜2中國籍遊客大馬離奇失蹤　失聯4日　手機定位於海域深處

綜合內媒報道，馬來西亞當地時間10月4日，兩名中國籍遊客在馬來西亞沙巴州曼塔那尼島的絲綢美人魚度假村入住期間失蹤。當地警方於5日晚7時57分接到該度假村保安部門的報案，稱兩名遊客未按計劃辦理退房手續，且下落不明。



據了解，失聯男子名為于曉鵬，25歲，山東威海人，在安徽蕪湖工作；女子名為范琴，28歲，蕪湖當地人。兩人於10月4日下午2時14分入住度假村，原定次日11時30分退房，但此後便失去聯繫。最後一次被目擊時，男方身穿黑色長袖與長褲，女方穿黑色短袖與短褲。

失聯遊客信息 （內媒《紅星新聞》引自馬來西亞皇家警察PDRM）

據失聯男子于曉鵬的朋友張先生透露，失聯前一日于曉鵬曾提到，4日可能會參加浮潛、看日落或玩槳板等活動，但目前尚不清楚他當日的具體行程。張先生強調：「他平時都會和我聊天，但那天突然失聯。」在大家發現情況不對後，張先生稱自己聯繫了于曉鵬單位的同事前往其宿舍查看，在房間內發現一台平板電腦，並透過設備的定位功能追蹤到手機與藍牙耳機的信號位置。

張先生稱通過定位功能找到了失聯男子手機及藍牙耳機的信號位置（紅星新聞）

定位結果顯示，手機最後一次信號出現在海域深處，而兩只耳機中，一隻定位在市區，另一隻則持續停留在海上。馬來西亞警方據此已派遣潛水人員下海搜尋手機，但因當地連日降雨、海況惡劣，打撈工作困難重重，至今仍未尋獲。

馬來西亞警方於10月5日啟動大規模搜救行動，由皇家警察哥打峇魯分局統籌，動員警察空中部隊（無人機組）、普通行動部隊、水警、消防與救援局、海事執法局、民防部隊及當地村民共55人，重點搜索曼塔那尼島陸地區域及周邊海域。截至目前，兩名失蹤遊客仍未被尋獲，警方呼籲民眾切勿散播未經證實的消息，以免影響調查工作。