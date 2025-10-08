男子在四川甘孜｢子龍秘境｣徒步墮亡　當地：位於自然保護區禁入

內媒《上游新聞》報道，一名男子在四川甘孜康定穿越「子龍秘境」時不幸墮下懸崖身亡，遺體被馬隊馱出山。



男子在四川甘孜｢子龍秘境｣墮亡。（小紅書）

四川甘孜｢子龍秘境｣。（截圖）

10月8日，一名四川甘孜當地司機對內媒表示，國慶期間「子龍秘境」確實發生了墮亡事故，導致一名背包客死亡，「他是溜了，摔到了懸崖下」。

一名參與救援的知情人也透露，事發於10月5日下午，死者是一名男子。10月7日，已將遇難男子的遺體用馬馱的方式轉運出山。該知情人還表示，事故發生在該徒步路線上一個叫長海子瀑布的地方，這裏下山體坡陡峭且濕滑，如果發生滑墮，就會落下懸崖。國慶期間，在該徒步線路上，還有很多背包客遇到高反、扭傷腳等事故。

子龍秘境。（小紅書）

子龍秘境。（小紅書）

公開資料顯示，「子龍秘境」位於甘孜州康定市捧塔鄉，是社交平台上的網紅徒步線路。康定市捧塔鄉人民政府職員表示，「子龍秘境」位於自然保護區內，去年和今年都曾下發過公告，也有相關法律規定，不允許背包客進入，至於國慶期間遊客是如何進入的，後續將調查了解。