港人北上消費熱點　深圳皇庭廣場被以逾30億抵債！此前流拍

位於深圳福田的皇庭廣場是港人北上的熱點，惟周三（10月8日），這座開業12年的商業地標被以30.53億元（人民幣，下同）抵債，意味着正式易主。



皇庭廣場被以30.53億元人民幣抵債。（網上圖片）

10月8日，深圳皇庭國際一紙公告宣告其核心資產命運塵埃落定，公司全資子公司深圳融發投資有限公司（下稱「融發投資」）名下的晶島國商購物中心（即皇庭廣場），被深圳市中級人民法院裁定以30.53億元抵償債務，這一價格與9月流拍的首次法拍起拍價持平，意味着這座開業12年的商業地標正式易主。

公告披露，皇庭國際子公司融發投資曾於2016年與中信信託有限責任公司（下稱「中信信託」）簽訂信託貸款合同，獲貸30億元，借款期限為2016年3月30日至2021年3月30日。

該筆借款的擔保措施包括，融發投資以晶島國商購物中心（即皇庭廣場）及對應土地使用權提供抵押；皇庭國際以持有的融發投資60%股權質押，其子公司POWERLAND HOLDINGS LIMITED以融發投資40%股權質押；融發投資與深圳市皇庭物業發展有限公司皇庭廣場分公司另以應收賬款質押；同時，皇庭國際還聯合深圳市皇庭投資管理有限公司、深圳市皇庭集團有限公司及鄭康豪提供連帶責任保證。

因政策調整，上述貸款無法續期，融發投資到期未能履約償債，中信信託隨即向深圳市中級人民法院（下稱「深圳中院」）提起訴訟。

2024年7月，深圳中院出具《執行裁定書》，准許中信信託將對融發投資的相關債權全部權益，轉讓給光曜夏嵐（深圳）投資有限公司，後者自此成為該筆債務的新債權人。

此後，深圳中院依據相關判決書，於2025年9月9日10時至10日10時（延時除外），在京東網司法拍賣平台對相關資產公開拍賣，最終以流拍告終。

公告提到，目前，申請執行人「光曜夏嵐（深圳）投資有限公司」已向深圳中院提交書面申請，請求將上述財產以首次拍賣起拍價30.52966億元，抵償對應債務。

皇庭廣場。（深圳商報）

深圳皇庭廣場坐落於福田CBD核心區域，毗鄰深圳會展中心，商業體量超30萬平方米，曾是深圳商業地產的標桿項目。

2024年，深圳皇庭廣場項目收入3.69億元，佔公司全年營業收入的56.03%。本次以物抵債後，公司將失去該部分業務收入。

截至2024年12月31日，皇庭廣場的評估值為57.498億元，2025年6月30日公司的歸母凈資產為1.72億元，以物抵債後公司凈資產約為-19.21億元。公司未來存在可能觸發《深圳證券交易所股票上市規則》的財務類強制退市的風險警示情形。

據皇庭國際一季報數據，截至2025年3月31日，公司總資產為80.08億元，公司總負債為77.77億元。與此同時，皇庭國際母公司皇庭集團目前合共有10條被執行人信息，被執行總金額約為52.32億元。