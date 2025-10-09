十一國慶｜深圳全市接待遊客920.26萬人　這些景點最熱門

據「深圳發佈」消息，據深圳市文化廣電旅遊體育局消息，深圳全市接待遊客920.26萬人次，較2024年國慶假期七天增長12.4%，其中，外國遊客入境9.1萬人次，增長145.2%；旅遊總收入89.4億元（人民幣，下同），增長17.6%。



攜程數據顯示，深圳假期首日整體旅遊訂單量同比增長39%。長假期間，排名前五的熱門景區包括世界之窗、深圳歡樂谷、深圳野生動物園、灣區之光摩天輪、甘坑古鎮二十四史書院。

深圳世界之窗 —— 第7屆國際街頭藝術節（小紅書@深圳世界之窗）

深圳世界之窗 —— 第7屆國際街頭藝術節（小紅書@深圳世界之窗）

今年正值深圳野生動物園建園32周年，園區特別集結來自全球的32種國寶動物，推出「卡皮巴拉奇遇記」研學活動，成為親子家庭短途出遊的熱門選擇。

深圳野生動物園建園32周年。（深圳發佈）

美團旅行數據顯示，國慶中秋假期「00後」熱選的黑馬景區之首是深圳前海冰雪世界，其剛開業便迎來客流高峰，入口處就排起長隊，讓這座備受矚目的灣區文旅新地標成為新晉「頂流」。

深圳華發冰雪世界（香港01 梁鵬威 攝）

深圳華發冰雪世界（香港01 梁鵬威 攝）

9月30日，深圳灣萬象城二期正式開業，在「雙節」期間迎來大批客流。首進的潮牌店、親子樂園外隊伍蜿蜒，連通一期的走廊內人群摩肩接踵。

深圳灣萬象城二期實景。（小紅書@六六大順）

深圳灣萬象城二期實景。（小紅書@_深圳新消息SZ）

10月1日至6日，經深圳機場口岸入境的外國人同比增長50%，其中免簽入境的同比增長205%。