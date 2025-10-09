老虎溝徒步1死251人獲救　登山者半路下撤遇野獸　勸新手撤離被拒

10月5日，大批徒步登山者在青海祁連山老虎溝區域被困，經過72小時搜救，251人被安全撤離，1人不幸遇難。10月8日，門源縣公安局證實，在老虎溝因失溫及高原反應遇難的徒步者來自台灣。

有原本準備在10月4日穿越老虎溝、最後因惡劣天氣而選擇下撤的徒步登山者稱，不少結隊穿越老虎溝的徒步者都是大學生，但他們裝備不足，明顯是新手，當日她在亂石窩營地勸其他人撤離時，卻被人埋怨「影響休息」。除了遭遇極端的嚴寒天氣，她在下撤營地還發現帳篷外有野獸。



《紅星新聞》報道，原本在在亂石窩紮營、打算在10月4日穿越老虎溝的戶外運動愛好者「小小」，因惡劣天氣最後放棄穿越安全下撤。她介紹，她們一行共7人於10月2日從甘肅張掖肅縣百花掌出發，計劃穿越老虎溝到達青海海北門源縣，都是有相關經驗的重裝徒步者。

10月3日，他們到達亂石窩紮營，當晚在營地有2、30頂帳篷，都是結隊穿越老虎溝的徒步者，其中不少是大學生，「看裝備很多人屬於小白，有的女生化妝包比睡袋還沉；有的連冰爪是什麼都不知道；還有的連手套都不帶就往山裏走」。

老虎溝埡口。箭嘴示。（紅星新聞）

亂石窩營地。（紅星新聞）

小小介紹，他們一行7人原計劃10月4日清晨5時從亂石窩出發，用一天的時間穿越老虎溝。凌晨4時半，她起床後發現天降暴雪，帳篷都被大雪蓋住，隊友們決定下撤。他們曾建議營地其他人也下撤，但很多人未有理會，「他們還怪我們打擾他們睡覺」。

雖然天亮後暴雪停止，甚至還有太陽，但小小觀察埡口上方的雲層，「不像是好天氣的樣子」。她介紹，徒步穿越老虎溝到門源縣，必須翻過海拔4300米的老虎咀埡口。徒步者一旦翻過老虎咀埡口就無法再往下撤，只能硬著頭皮往前走，但老虎溝的氣候比亂石窩更加惡劣。

被困的徒步者獲救。（紅星新聞）

小小憶述，10月4日山上的氣溫，她憑經驗感覺白天在-5°C到-10°C之間，夜間在-15°C以內，老虎咀埡口海拔4300米以上雪山上氣溫估計-20°C左右，「我帶的B1000睡袋、穿硬殼、抓絨、羽絨睡覺剛剛好」。小小一行當日下撤到3300米時，再次遭遇極端惡劣天氣，氣溫驟降，她感覺攜帶的物資已不夠御寒，「給我凍得到最後臉都有點抽搐了」。

除了極端惡劣的嚴寒天氣，小小在下撤營地的帳篷外發現有野獸。小小表示，10月5日凌晨約2時半，她發現帳篷外有一對眼睛反光，「它有一雙白色反光的眼睛，是可以站起來的動物，爪子在我帳篷腰線以上」。

穿越老虎溝途經的雪山。（紅星新聞）

被困的徒步者獲救。（紅星新聞）

當地人分析，小小半夜遇到的野生動物並非熊或狼，最大的可能是藏馬熊。據介紹，藏馬熊主要以腐肉為食，會攻擊人，但藏馬熊比較怕帳篷或帳篷內的人，因為當地人的祖先曾在帳篷內用槍打藏馬熊，因此藏馬熊看到帳篷會先試探，甚至把人從帳篷引出來，看有沒有槍。此外，藏馬熊奔跑時速達40至50公里，「牧民說我幸虧沒出聲，藏馬熊晚上視力不好，要是知道裏面有人，牠就要攻擊」。

小小介紹，冷龍嶺徒步路線分兩條，一條約50公里；另一條在老虎溝繞行，共70多公里。兩條路線都要經過亂石窩，終點都是青海門源縣。老虎溝平均海拔4000米以上，並非入門級徒步線路，「晴天的話，這兩條路線可能好走，難就難在它隨時可能出現的極端天氣，而且沒人開發，荒無人煙，山裏野獸更多，幾乎全程沒有信號」。