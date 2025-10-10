重慶7歲女童去同學家過中秋無人接　2日後返家發現父親已逝世

綜合內媒報道，重慶一名7歲女童中秋當天到同學家玩耍，原本要接她回家的父親一直聯繫不上，兩天後，同學家人報警後帶着民警到女孩家打開房門時，才發現其父親已在家中離世。



重慶7歲女童去同學家過中秋無人接。（截圖）

據《紅星新聞》報道，同學家長李先生表示，女童和他女兒是幼兒園同學，今年上二年級，但因為住得近，還是會來家裏跟他女兒玩。中秋節（10月6日）當天，中午11點左右，女孩又到他們家一起吃午飯，她表示，出門時爸爸沒讓她帶鑰匙，說晚上會來接她回家。

重慶7歲女童去同學家過中秋無人接。（截圖）

當晚女童一直沒有等到父親來接，於是李先生的母親帶女童去到她家敲門，沒有反應。10月7日，李先生的母親報警，但警方也沒有聯繫上孩子的父親，只能讓孩子在李先生家再住一晚。

10月8日，李先生家人覺得不對勁又打電話報警，結果警察去打開門發現人已經沒了。李先生介紹，孩子是單親家庭，一直是爸爸在照顧。10月8日晚上9點左右，女孩的母親已經來家裏將孩子接走。

孩子已經被母親接走。（截圖）

一位知道女孩家裏情況的商鋪老闆表示，女孩的父母離異，其父親看起來四十多歲，手掌殘疾，帶女孩租住在屋苑，不知道對方幹什麼工作。

10月9日，轄區街道辦職員表示已聽說此事，女孩確實已經被其母親接走，後續如果女孩需要什麼幫助，相關部門也會全力以赴，對於女孩父親去世的具體情況，目前暫不清楚。