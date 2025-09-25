全球首例　5歲女童患限制型心肌病　植入「人工雙心」迎一線生機

今年5歲、體重僅13公斤的女童妮妮（化名），3年前確診患有「限制型心肌病」，唯一的希望是心臟移植，但從登記等待供體到病情急劇惡化的一年內，她始終沒能等到匹配的心臟，卻因心力衰竭瀕臨死亡。

為了救妮妮，南京兒童醫院的醫療團隊通過體外三維模擬、醫工結合、臨床試驗，最終研發出單枚重70克的兒童型雙心室人工心臟，為妮妮爭取尋找合適心臟做移植的時間。



《現代快報》報道，3年前，妮妮確診患有「限制型心肌病」，這是一種發病率僅百萬分之一的罕見病，因左右心室心肌受損，會直接影響心臟收縮功能，導致血液回流障礙，病情會逐漸進展為心力衰竭。

南京兒童醫院名譽院長、心臟中心主任莫緒明解釋，「限制型心肌病」對兒童來說格外兇險，藥物治療基本無效，唯一的希望是心臟移植。然而，兒童心臟移植供體一直面臨稀缺的情況，從登記等待供體到病情急劇惡化的一年內，妮妮始終沒能等到匹配的心臟，「再不幹預，孩子的生命可能撐不了多久」。

從登記等待供體到病情急劇惡化的一年內，妮妮始終沒能等到匹配的心臟。（影片截圖）

莫緒明介紹，「限制型心肌病」用藥物治療基本無效，唯一的希望是心臟移植。（影片截圖）

據介紹，在成人心臟病治療領域，左心輔助裝置早已成為等待心臟移植期間的「過渡神器」，此技術在低齡低體重兒童身上卻長期處於全球空白狀態。

莫緒明表示，兒童心臟本來偏小，妮妮的心臟因先天疾病更小，還同時出現左右心衰竭，需要雙心同時輔助，國際上沒有先例。他坦言，這不僅是對醫學技術的挑戰，更是對工程設備的考驗——沒有適合兒童的雙心輔助裝置，一切治療方案都無從談起。

醫療團隊為妮妮植入兒童型雙心室人工心臟，為她爭取尋找合適心臟的時間。（影片截圖）

為了救妮妮，南京兒童醫院的醫療團隊通過體外三維模擬、醫工結合、臨床試驗，最終研發出單枚重70克的兒童型雙心室人工心臟，這是目前全球最輕的兒童雙心輔助裝置之一，完全貼合兒童心臟的生理結構。

妮妮植入「人工心臟」，手術後1天多，她成功脫離呼吸機，能自主呼吸；術後1周，就能下地走路。如今，她能正常飲食、活動，只是日常離不開外置電池。

手術後一周，妮妮已能自行下地走路。（影片截圖）

妮妮的手術成功，不僅為她贏得等待心臟移植的時間，更在全球兒童心臟病治療領域樹立新的里程碑。

莫緒明指出，本次突破有三個重點，一是填補全球兒童雙心室人工心臟的技術空白，為低齡低體重心衰患兒提供新的治療選擇；二是整套裝置擁有完全自主知識產權，標誌着中國在兒童人工心臟研發領域達到國際領先水平；三是這項技術未來有望「反哺」成人治療——就像心臟起搏器從最初的龐大體積，因兒童款的研發而逐步縮小一樣，兒童型人工心臟的輕量化設計，能為成人裝置的小型化提供借鑑，解決成人人工心臟體積大、使用不便的問題。