PopMart新品開售再「秒沒」　隱藏款二手平台溢價超2000元

泡泡瑪特（Pop Mart）周四（10月9日）晚10時發售新品，再現「秒沒」場面，各大官方平台均顯示為「缺貨」狀態，惟二手平台有黃牛溢價出售。有網民質疑，「究竟是誰搶到了？」



泡泡瑪特（Pop Mart）周四（10月9日）晚10時發售新品。（網上圖片）

「WHY SO SERIOUS」系列盲盒是為萬聖節而推出的新產品，該系列靈感取自馬戲團小醜角色，涵蓋LABUBU、DIMOO、MOLLY、HACIPUPI和星星人等IP，據悉這是泡泡瑪特首次推出「全明星IP搪膠毛絨掛件產品」。

價錢方面，盲盒款單個定價159元（人民幣，下同），吊卡款定價179元。盲盒款共8個，整盒價1272元。不過，在二手平台再出現嚴重溢價。

再現「秒沒」場面。（網上圖片）

得物平台顯示，以LABUBU為原型的大隱藏價格由159元升至峰值成交價2289元，溢價13.4倍；以星星人為原型的小隱藏飆至1569元，溢價9倍。在常規款中，以LABUBU為原型的「拋球小醜」等最高溢價7.2倍。

此外，未拆盒的單個盲盒價格由159元升至309元，溢價0.9倍，整盒價由1272元升至2199元，溢價0.7倍。

在二手平台溢價嚴重。（網上圖片）

而在閒魚等二手平台，以LABUBU為原型的大隱藏有人標榜售價1900元。同時，當晚上新的還包括MOKOKO搪膠，原價199元，二手平台已經炒到上千元，有賣家售價1500元。

回望2024年萬聖節，泡泡瑪特推出了LABUBU怪怪狂歡節搪膠毛絨掛件，僅包括1款產品。儘管當時LABUBU遠沒有今年的高熱度，但依然引發用戶搶購，價格由159元上漲至783元，溢價3.1倍。在該系列發布一年後，目前成交均價為349元，仍有1.1倍的溢價。