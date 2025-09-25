POP MART聯乘大阪世博推可吊掛LABUBU MYAKU-MYAKU！購買方法曝光
救命！史上被吐槽最醜的兩個吉祥物，居然搞聯名了！沒錯，就是那個風靡全球、老外連夜排隊的「頂流」LABUBU，和曾被全網調侃長得像「病毒」的大阪世博會吉祥物脈脈！兩大「爭議擔當」湊在一起，我只能說：官方，你是懂操作的！
這次聯名的名字也很直接，就叫「LABUBU MYAKU-MYAKU帶肩帶的手辦」。簡單說，就是LABUBU cos成了脈脈的造型。
好傢伙，LABUBU頭上頂起了脈脈的紅色細胞環，身體也變成了脈脈的藍白紅配色。配上它一貫的調皮表情，詭異中帶着一絲好笑，好笑裏又有點想入手是怎麼回事？
點圖放大看LABUBU MYAKU-MYAKU的照片：
手辦高約10cm，隨產品還附贈一條長約43cm的肩帶，可以掛在箱子、包包、證件或者工牌上。有意思的是，官方特意加了一條說明：
就是不能拴在手辦本人身上哦。
售價4400日元，約230港幣元左右，說貴不貴，說便宜也不便宜。但衝着這史無前例的CP感，可能不少人已經心動了吧？
重點來了，想買還不容易，得靠運氣！10月1日到11日，只有在大阪世博園場地的大丸松坂屋百貨東門店限時發售。並且，不是先到先得，是LINE抽籤！每天早上9點到下午1點掃碼申請，1點半左右公布結果，中籤才能買，每人每天限購1個。中籤後3小時內不到店，資格直接作廢！這緊張感，堪比搶演唱會門票。
回想2022年「脈脈」首次亮相時，紅色細胞環裹着腦袋，兩隻眼珠還不對稱，配上藍白抽象身體，被網友鋭評：
從實驗室逃逸的變異生物……
而LABUBU，別看現在火到全球粉絲瘋狂，它那個尖牙咧嘴的調皮樣，當初也沒少被說「醜」。所以這波聯名，到底是「醜到極致就是潮」，還是「負負得正」突然順眼了？你們怎麼看？
【同場加映】一個圖輯看清「LABUBU 4.0」A至Z＋隱藏款全系列（點圖放大瀏覽）：
