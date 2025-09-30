PopMart再現｢爆款｣　星星人新品飆至1499元遭瘋搶　溢價超Labubu

繼Labubu之後，泡泡瑪特（Pop Mart）再現「爆款」IP。即將推出的「星星人美味時刻系列」未發先熱，隱藏款「小熊餅乾」毛絨掛件在在二級市場價格飆升至929元（人民幣，下同），溢價高達16倍，更全面超越此前大熱的迷你版Labubu系列。不過，有黃牛表示，「泡泡瑪特整體熱度持續降溫，溢價範圍有限且持續時間或許不長。」



即將推出的「星星人美味時刻系列」。（Pop Mart官網）

據《封面新聞》報道，隱藏款「小熊餅乾」在得物App上已經炒到929元，但仍有逾3000人點擊「想要」。有潮玩愛好者表示，「星星人美味時刻系列」官方售價僅59元的盲盒，尚未正式發售，二級市場成交價已躍升至249元，整盒價格更是從354元飆升至1499元。

數據顯示，上述系列的「香草脆」、「抹茶酥」、「鹹曲奇」三款成交熱度最高，溢價均超3.6倍，即便是熱度最低的「甜奶油」溢價也達3.3倍。

對比此前同樣引發搶購的迷你版Labubu系列，星星人無論在隱藏款溢價（16倍對12.5倍）還是整盒溢價（4.2倍對2倍）上，均實現全面超越。

有潮玩賣家說，「星星人就是下一個Labubu，但溢價更突出且穩定。」、「這次選擇在國慶前發布，精準抓住了長假消費節點。」

作為泡泡瑪特2024年新簽約的IP，星星人已成為旗下成長最快的新銳IP之一，上半年實現營收3.9億元。資料顯示，星星人由一群小小星星組成，共同講述關於勇氣、思念和愛的故事。

然而，有黃牛認為市場已響起警鐘，「泡泡瑪特整體熱度持續降溫，溢價範圍有限且持續時間或許不長。儘管星星人系列表現搶眼，但整個泡泡瑪特品牌的熱度已不如前幾年。」

亦有投資分析師指出，高溢價建立在極度稀缺性和投機需求上，而非產品本身的使用價值。一旦新品熱度過去，或者泡泡瑪特增加隱藏款投放量，價格體系可能快速崩塌。此外，潮玩市場面臨的更大挑戰在於IP的持續創新能力。