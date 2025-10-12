網民新辦手機號登上天后李玟生前賬號　網易回應：運營商二次放號

綜合內媒報道，近日有網民發帖稱新辦的手機號收到驗證碼後自動登陸上了歌手李玟的賬號。網易客服回應稱，（李玟的）手機號停用久了會回收，而新號主恰好購買了運營商二次放號的手機號。



李玟出席第73屆奧斯卡頒獎典禮，成首位獻唱奧斯卡的華語歌手。（CFP）

網民新辦手機號登上天后李玟生前賬號。（截圖）

李玟出席在武漢舉行的金雞百花獎閉幕紅毯。

近日有網民發帖稱，其新辦的手機號收到驗證碼後自動登陸上了歌手李玟的賬號，頁面可見收件箱內有大量未讀粉絲私信，內容多為近期（2025年9月-10月）的悼念留言，如「永遠愛你」「Coco，回來好不好」等。

網民新辦手機號登上天后李玟生前賬號。（截圖）

樂壇天后李玟長眠於武漢。（VCG）

10月11日下午，網易雲音樂客服回應事件稱，（李玟的）手機號停用久了會回收，而新號主恰好購買了運營商二次放號的手機號。該客服稱，網易雲音樂賬號需要主動申請註銷，而李玟的運營團隊未選擇註銷，平台不會主動去註銷用戶賬號。對於已故人員的賬號管理問題，該客服稱，平台會持續加強賬號安全體系建設，強化對相關創作者賬號的保護機制。

10月11日晚間，網易雲音樂方面再次回應稱，「已經幫當事人手機解綁賬號，該用戶可以重新申請網易雲音樂賬號。」

「二次放號」，是指老用戶停用、棄用手機號後，號碼由運營商收回，空置一段時間再次投放市場，供新用戶選擇。獨立電信分析師付亮此前對中新經緯表示，目前運營商的號碼幾乎全是「二次放號」。

不少網民亦表示新換的手機號遇到類似情況：「辦了個新手機號，一堆催收信息欠款信息。」「之前新弄的手機號一直在收前機主銀行卡的餘額信息。打電話給銀行，銀行說解決不了讓我自己屏蔽掉。」「我的新手機號就登了別人b站賬號。一個女生的。」

2023年7月5日，李玟經搶救無效去世，終年48歲。同年10月21日，李玟在武漢石門峰紀念公園被下葬。

2024年6月15日，在李玟出道30周年這天，她的雕像落成儀式在武漢石門峰紀念公園舉行，家人和來自世界各地的歌迷聚集於此，共同見證雕像揭幕，緬懷李玟的音樂人生。