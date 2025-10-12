杭州115kg男酒後墮入錢塘江　深夜漂浮7小時奇跡獲救

綜合內媒報道，10月9日，正值錢塘江大潮期，也是觀潮與涉水安全風險高發時段。杭州一名男子因醉酒不慎墮入錢塘江，在江中漂浮7小時後，終於在嘉興被成功救起。



10月9日早上8點，浙江省海豹應急救援中心馮志遠、侯雪源、黃子霖、鄭金四名隊員駕駛兩艘衝鋒舟，前往海寧大缺口執行任務。9時48分，隊員馮志遠發現，江面上似乎有一個人。

發現異常後，馮志遠立即通過對講機向同行隊友示警。「我們兩條艇第一時間奔向現場，很快我們發現，一名男性漂浮在水面上，除了頭與手臂，其他都泡在水面以下，整個人呈仰泳的姿態。」

緩緩靠近落水者，隊員們發現，落水者的手臂略僵，但整個人還有意識，不斷呼救與掙扎。為了防止二次傷害，2名駕駛員在湍急的江水中精細地控制小艇，有了救援條件後，2名隊員合力將其救上衝鋒舟。

男子獲救。（截圖）

「救上船後，我們進行了初步的檢查，發現他生命體徵還算平穩，只是有一點點失溫。」在衝鋒舟上，侯雪源和隊員們為他穿上了救生衣，發現這是一位壯實的男子，大約有230斤（115kg）重。四名隊員隨後全速駕船，於11時許，將其交給及時趕來的醫護人員手中。

落水男子表示，前一夜，他喝多了酒，大概是凌晨，他在八堡附近掉下了江。「我推測，他是漲潮後下了江堤，先向西漂了一段，然後再被退潮的水流帶回來。」

近日，錢塘江大潮進入最佳觀賞期。錢江潮的兇險，在於速度太過迅疾，往往在人們尚未作出反應的一瞬間，災難就已經發生。而且，錢塘江平時有一種暗漲潮，這類潮在遠處時波瀾不驚，無法察覺，待到近身時卻鋪天蓋地，具有極大的衝擊力，這對於不熟悉錢江潮的人來說，危險性更大。