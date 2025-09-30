司機酒後用智駕邊睡邊開車獲刑　華為高管：沒這個系統或已車禍

近日，浙江杭州一名男子因酒後使用智能輔助駕駛系統駕車，在主駕駛位無人狀態下行駛20分鐘，被臨平區檢察院以危險駕駛罪提起公訴，最終獲刑。

9月28日，在2025世界新能源汽車大會上，華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志提到此事，並表示說明華為的智能輔助駕駛系統非常好，「如果沒有這個系統，這個人可能就出車禍了」。



在2025世界新能源汽車大會上，靳玉志談及輔助駕駛時提到，前幾天看到有新聞報道，一用戶酒後使用了華為輔助駕駛系統，在車上睡了20多分鐘，車輛行駛20多分鐘後打「死火燈」停在路邊，該用戶之後獲刑。

靳玉志指出，針對該場景一方面說明「我們的系統非常好」，若無此系統，當事人或已發生車禍，另外一方面說明用戶是迫切需要這個系統。他表示，有這個系統「我們可能喝了酒以後就不需要再叫代駕，但現在我還是要提醒大家，（喝酒後）一定要叫代駕」。

華為智能汽車解決方案BU CEO靳玉志。（微博@靳玉志）

據此前報道，9月13日凌晨，浙江杭州的王某某酒後使用智能輔助駕駛系統駕車，車輛在主駕駛位無人狀態下行駛20分鐘。據介紹，車輛搭載的2級智能輔助駕駛系統，會要求司機雙手保持在軚盤上，若超過2分鐘離手，系統會提示接管，否則降速退出。然而，王某某通過加裝「智駕神器」配件，欺騙系統誤以為雙手未離開軚盤，使車輛持續無人駕駛。

臨平區檢察院以危險駕駛罪提起公訴。最終，法院判處王某某拘役一個月十五日，並罰款4000元人民幣。