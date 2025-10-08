青島男餐廳被當眾押走　警方認點錯相道歉：誤認女友為走失女童

近日，山東青島一名20多歲男士和女友用餐時，竟被3名警員當眾戴上手銬強行押走，但幾分鐘後，他又安然回到店內。

青島黃島警方處證實，民警在辦理一宗走失案時照片比對有誤，當時已向這名男士道歉。



《華商報大風新聞》報道，事發於10月6日，青島市黃島區西海岸萬達廣場一餐廳。網傳影片顯示，3位身穿警服的民警將一位穿黑T恤的男子戴上手銬後帶走。

目擊者稱，當時警方多次打電話給該名男士，但對方以為是詐騙電話一直掛斷，不久後警員就到場抓人，「民警當時就問了小夥為啥掛他電話，小夥說『打了好幾遍，我還以為是騙子呢，我就掛了。』小夥當時很淡定，他是和女朋友在那吃飯」。

警員在店內排查。（華商報大風新聞）

目擊者續稱，民警沒有表明身份，也沒有出示證件，就直接為該名男士戴上手銬，「民警把小夥帶到電梯下去，問了幾分鐘就上來了」。

10月7日，該餐廳的負責人憶述，當時有3位民警到場，「從門口看了一眼，直接進去抓人」。他表示，民警在商場一路排查到該店，「據其他門店的給我講，民警是每個店挨個進去轉了一圈的，路過我們店門口，民警就看見那個小夥，就進來直接戴手銬」。

負責人續稱，該名男士當時與另一名女士用餐，「小夥當時也問了，說『你好，怎麽了？』民警說『你不要說怎麽了，抓的就是你！』」，事發時店門口有人圍觀，有很多人在場，「其他顧客都懵了，我也懵了，大家看著兩人被警察帶走」。

一名20多歲男士被警員當眾戴上手銬強行押走。（華商報大風新聞）

然而5、6分鐘後，警員又將該名男士帶回餐廳，「說民警抓錯人了，說他女朋友的人臉識別和13歲小女孩高度吻合，以為拐賣未成年人」。

黃島分局辛安派出所當日執法的民警承認，「是人比對錯了」，當時有家長報案稱13歲的女兒離家出走，「讓家長比對，家長說這是他（她）姑娘」。當時警方研判信息，但該名男士一直拒接電話，「把我們的工作電話全都拉黑了，就是這麽個事情」。當時發現搞錯後已立即為該名男子解手銬放走並致歉，對方也接受道歉。