上海地鐵｢理髮秀｣惹議　理髮師為女子剪髮擺拍　4人遭警行政處罰

近日，一段「男子在上海地鐵車廂內為女子剪頭髮」的影片在網絡瘋傳，引發公眾熱議。影片顯示，一名男子手持剪刀與梳子，當眾為一名女子修剪頭髮，並配上文字：「免費去上海地鐵剪頭髮啦，甘肅老鄉優先哦」；周圍還有不少乘客圍觀。



影片上傳後迅速引起關注，不少網民質疑男子所持剪刀如何通過安檢，也有人批評其「博眼球」行為，認為「公共場合做出這種行為，很不可取」，更有人指出「為了流量拍違反公序良俗的影片，會造成不良影響」。

面對網絡上一面倒的批評，影片發布者隨即留言回應稱：「不好意思讓大家誤會了，我們只是在擺拍，純屬娛樂，大家不要模仿。」

根據《上海市軌道交通乘客守則》第九條第七款規定，乘客進站、乘車時禁止擅自設攤、散發物品、賣藝、招攬乘客售賣產品或服務、從事歌舞表演等引起圍觀的活動，大聲喧嘩或使用電子設備外放聲音。記者查閱發現，該影片目前已從社交平台刪除。

上海軌交警方於10月10日接報後迅速展開調查，當晚即找到涉事的4名人員。警方通報指出，涉事男子陳某為上海某美容美髮店理髮師，為吸粉引流而策劃此事，並與同店同事尹某、胡某、趙某於10月9日晚約23時在地鐵2號線車廂內擺拍理髮影片，過程中擾亂了地鐵車廂內正常秩序。影片隨後上傳至社交平台，造成不良社會影響。

目前，陳某及其三名同事因「擾亂公共交通工具上的秩序」已被上海軌交警方依法行政處罰。

警方提醒指出，地鐵作為人員密集的公共交通工具，其運行秩序與公共安全需全體乘客共同維護。任何單位及個人應自覺遵守法律與公序良俗，「公共空間絕非博眼球的『秀場』」。警方同時警示：「網絡創作需堅守法律底線與公序良俗，切勿以『娛樂』『擺拍』為名擾亂公共秩序。對違反治安管理的行為，公安機關將依法予以處罰，共同維護安全有序的公共環境。」