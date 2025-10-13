百歲院士遭假學生糾纏合照牟利　院士合影成生意：名人被明碼標價

10月11日，中國工程院院士、解剖學泰斗鍾世鎮發布嚴正聲明，稱在其壽宴上遭5人冒充學生惡意糾纏，拍攝大量合照、影片後擴散，企圖造成「師出名門」假象以達到商業目的。

值得注意的是，類似的「院士合影」似乎已經成為一盤生意，眾多名人都被明碼標價，而一張「院士合影」僅3萬元 （人民幣，下同）起步。



《廣州日報》報道，在某二手交易平台上，只要搜索「院士合影」「名人合影」等關鍵詞，就可得出多個聲稱能安排與院士合影的商品鏈接。這些鏈接在介紹中多強調「安排合影，提升身份檔次」「可用於企業背書」等內容。

一間名為「北京某影視文化傳媒」的商家表示，可以安排與鐘南山、張伯禮等中國工程院院士合影，價格在2萬至3萬元不等。另一商家則報價3萬元起步，並稱「有時會有特價名額，具體價格視活動而定」。

某商家的商品介紹。（極目新聞）

有商家報價「與院士合影」3萬元起步。（極目新聞）

當進一步詢問合影檔期時，商家反饋「張伯禮院士本月18日可安排合影，但名額已滿；鐘南山院士的合影名額需下個月才能確定」。至於具體合影流程，兩家商家均語焉不詳，僅表示「具體流程打款後通知」。對於「是否可能到場後被拒」的疑問，對方則稱「我們是一手資源，有專業工作人員在現場協調，不會出現這種情況」。

經查，商家所宣稱的「10月18日張伯禮院士合影」活動，實為將於2025年10月17日至19日在天津舉辦的「中國·天津第十七屆國際針灸推拿學術研討會暨上合組織傳統醫學醫療技術合作交流培訓項目啟動會」。該會議的顧問名單中列有張伯禮院士。

不過，會議承辦方的會務人員明確表示，張伯禮院士確將出席，但僅作為發言嘉賓進行報告，會議不設置任何形式的單獨交流或合影環節。工作人員強調「這只是一場正常的合作交流會議」。

會議上除張伯禮院士外，也有很多學者教授參與。（極目新聞）

在商家用於自我宣傳的朋友圈中，常展示其與多位院士的合影作為「實力佐證」，但這些照片的背景無一例外均為各類展會、學術會議等公開場合，且構圖、場景與眾多網民在社交平台發布的「同款合影」高度一致。

事實上，在多個社交平台上，不少曾參與類似會議的學者、學生與行業從業者，都自發分享過與張伯禮、鐘南山等院士的合影。諸如「要合影很簡單，一句『我們是老鄉』就成」、「院士很親和，一問就答應了」等帖子屢見不鮮，反映出院士在學術場合中普遍對參會者的合影請求持開放與包容態度。

然而，這種本屬善意的親和力，卻被部分商家包裝為可定價出售的「服務」。 當進一步詢問商家是否能夠安排與院士的短暫交流時，對方回應模糊，僅稱只負責合影，「交流要看現場情況，需要您自己把握，我們不負責這部分」。

由此可見，所謂「安排合影」本質上並非特殊通道，而是利用學術會議的開放環境與院士的親和形象，將普通參會者本可自行爭取的交流機會重新包裝為高價商品進行銷售。

河南澤槿律師事務所主任付建律師認為，根據民法典第一千零二十四條規定，民事主體享有名譽權，任何組織或個人不得以侮辱、誹謗等方式侵害他人的名譽權。若有人利用合影，冒充院士學生，偽造「師出名門、行業翹楚」的虛假形象，可能導致公眾對院士的社會評價產生誤解，構成對院士名譽權的侵害。

付建同時指出，未經允許利用院士合影為個人及業務進行「權威背書」，還侵犯了院士的肖像權。依據民法典，未經肖像權人同意，不得製作、使用、公開其肖像。即使未直接牟利，擅自在朋友圈、工作場所等公開場合傳播合影，同樣構成侵權。院士有權要求行為人停止侵害、消除影響、賠禮道歉，並可主張賠償損失。

他強調，若組織者明知合影者將利用照片進行虛假宣傳仍安排此類活動，其行為可能構成發布虛假廣告；如進一步涉及騙取財物，甚至可能構成詐騙罪的共犯。