內地再現頭銜造假　男子自稱「聯合國機構」主席遭官方打臉

近日，一位自稱擁有諸多「聯合國」頭銜的男子房文軍因其虛假身份引發廣泛關注。公開資料顯示，房文軍頻繁參與國內商業活動，宣稱自己是「聯合國國際人權理事會大使外交官」、「聯合國國際刑警組織中心（UNIPC）高級專員」、「聯合國國際維和基金（UNIDPDF）主席」、「聯合國特區經濟發展委員會榮譽主席」等。然而，這些頭銜均被聯合國相關機構證實為偽造。



8月29日，聯合國人權事務高級專員辦事處發言人向內媒明確表示，房文軍所提及的「聯合國實體」在聯合國系統中並不存在。聯合國官網顯示，聯合國系統包括聯合國本身及其眾多基金、方案和專門機構，但房文軍宣稱的頭銜均無官方依據。這是繼假院士阮少平和假參事余鵬翔後，近期被揭露的第三起身份造假事件。

目前，阮少平和余鵬翔均因涉嫌冒充軍人招搖撞騙罪被依法處理。至於房文軍的行為是否構成違法，報道指，房文軍多次公開亮相時身穿疑似「軍裝」及臂章。北京煒衡（上海）律師事務所律師吳悠分析，若其所穿服裝足以讓公眾誤認為軍警制服，可能違反《軍服管理條例》第十六條，面臨治安處罰；若冒充軍人身份並以此獲取非法利益，如詐騙合同，則可能構成冒充軍人招搖撞騙罪。

內地近期先後出現偽院士阮少平、偽參事余鵬翔和偽外交官房文軍（左起），引起關注。（新黃河）

房文軍頻繁用假身份參與國內商業活動。（新黃河）

此外，為房文軍提供宣傳平台的企業或機構是否需承擔責任？吳悠表示，若明知其身份虛假仍協助宣傳，可能構成共犯；若因審核不嚴導致錯誤宣傳，則可能面臨行政罰款或民事賠償。

就如何避免被類似虛假身份欺騙，北京瀛和（深圳）律師事務所高級合夥人翟振軼建議，企業和個人應通過多方核實辨別真偽。他提出六大方法：一是通過官方渠道核實身份；二是交叉比對信息一致性；三是要求提供證件或文件；四是當面核實，觀察言行舉止；五是發現異常後及時報警或舉報；六是借助媒體曝光，引起關注。

翟振軼指出，身份造假事件屢見不鮮，根源在於部分企業和機構對頭銜的盲目崇拜以及審核機制的漏洞。騙子利用社交平台算法，通過大量雷同內容誤導搜索結果，進一步放大欺騙效果。他建議通過嚴厲打擊、加強審核、開放信息查詢、強化媒體監督和暢通投訴渠道來應對此類問題。