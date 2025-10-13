廣西220年樹齡古樟遭多次投毒　涉事男子稱影響房屋採光

內媒《南國早報》報道，廣西賀州市一棵有220年歷史的古樟樹遭男子多次投毒，原因竟是影響房屋採光，目前疑犯曾某已被依法採取刑事強制措施。



據報道，今年7月底，廣西賀州市園林綠化管理中心職員巡護時發現當地一棵有220年樹齡的古樟樹出現異常，一側枝葉已明顯枯黃。職員仔細檢查，又在樹基處發現了大量散發刺激性氣味的可疑物質，判斷該古樹可能遭受人為損害。警方介入調查後，最終鎖定犯罪嫌疑人曾某。

工作人員正在對古樹進行修剪維護。（南國早報）

曾某到案後如實供述，因認為這棵古樟樹的枝葉遮擋了自家房屋採光，便產生了「除樹」的念頭。他先後通過線下農資店、線上電商平台，購買了名為「環嗪酮」的有毒物質（俗稱 「大樹死」「爛根王」）。為避免被發現，曾某分多次將有毒物質悄悄灌注到古樹根部的透水排氣孔中，企圖通過毒殺根系讓古樹自然死亡。

目前曾某已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

古樹。（南國早報）

在警方偵查案件的同時，園林部門也在緊急搶救古樟樹，經過一段時間的精心養護，目前這棵古樟樹的衰敗趨勢已得到遏制，整體狀態正逐步好轉。據介紹，中國法律明確規定，任何單位和個人不得損害古樹名木，無論是砍伐、移植，還是投毒損害，都將依法承擔法律責任，情節嚴重者還將面臨刑事處罰。