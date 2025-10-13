iPhone遺落機艙被安全員私拿　吉祥航空：已解聘

綜合內媒報道，10月10日，一名男子發帖稱其父乘坐吉祥航空下飛機時將手機遺落在機艙，卻被安全員撿到後佔為己有。吉祥航空證實事件，又指9月底已解除與涉事員工的勞動合同關係。



網民發帖。（截圖）

10月10日，上海市民Lee先生發帖稱，9月14日，其父親乘坐吉祥航空上海飛往比利時布魯塞爾的HO1659航班，他還花費約4萬元（人民幣，下同）為父母升級了頭等艙。下機時，其父親發現手機遺落在機艙，由於不能返回機艙，當時已經請機場工作人員聯繫機組幫忙尋找。

得知父親手機丟失後，Lee先生立即通過手機防盜功能鎖定設備，並在屏幕上留言標註機主身份及聯繫方式，但始終未收到回應。幾小時後，防盜定位顯示手機位於布魯塞爾一家酒店內，Lee先生查詢確認該酒店是吉祥航空機組人員的定點休息場所。9月16日，手機定位信息突然更新至上海某小區，Lee先生隨即前往派出所報案，但未當場找到手機。

手機定位。（現代快報）

9月18日凌晨，Lee先生接到陌生來電，對方稱撿到了手機，隨後由其朋友將手機送至盈浦派出所。此時Lee先生才得知，撿走手機的是HO1659航班的安全員。

10月11日晚，涉事安全員承認，自己已因該事件被公司勸退，目前處於離職狀態。該安全員稱，因手機卡被失主鎖住，直到換用自己的手機卡後才看到留言，隨即聯繫了Lee先生，「如果真想侵佔，根本不會帶着能定位的手機，早就賣掉了」。

吉祥航空示意圖。（CFP）

10月12日，吉祥航空證實，航班落地後，安全員在清艙時發現了旅客遺落在座位上的手機，但沒有按工作流程上交乘務長進行後續處置和交接，違反了公司規定。在調查過程中，公司還發現涉事員工存在欺瞞的情況，因此公司按照相關制度，已在9月底解除了與其的勞動合同關係。目前公司方面仍在與其協商相關事宜。

Lee先生則表示，吉祥航空雖口頭表達過歉意，但未出具正式道歉函，且對其提出的包含升艙費、旅行損失在內的賠償訴求回應稱 「超出承受範圍」。