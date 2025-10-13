內地女用網紅藥膏全身布滿蛇紋　醫生：「純草本」藥膏含強效激素

40歲的婷婷因小腿出現紅斑、瘙癢，10年前開始使用一款「網紅藥膏」止癢，更將藥膏當成日常護膚品每天塗抹，但不久後全身布滿如蛇紋般的紫紅色裂紋，近日她因手部發麻、頻繁嘔吐到東南大學附屬中大醫院求診，確診為「繼發性腎上腺皮質功能減退」。醫生細查病因，發現致病根源正是婷婷依賴了10年，一款號稱「純中藥、包治百病」的網紅藥膏。



東南大學附屬中大醫院介紹，10年前，婷婷的右側小腿出現紅斑、瘙癢，反覆搔抓後皮損逐漸擴散至全身。她在網上看到一款「網紅皮膚藥膏」，商家宣稱其由純中藥製成，能「包治各類皮膚病」。

婷婷表示，剛開始使用時止癢效果特別明顯，但她很快發現一旦停藥，皮膚瘙癢、紅斑就會復發，甚至比之前更嚴重。為了緩解不適，她每天堅持塗抹，一用就是10年。然而，她的背部、前胸和四肢的皮膚開始長出寬大的梭形裂紋，顏色呈紫紅色；臉部逐漸變圓，形成典型的「滿月臉」，體重也隨之增加；血壓開始升高，不用藥時還經常感到疲勞乏力，偶爾伴隨腹痛、腹瀉。

婷婷全身布滿如蛇紋般的紫紅色裂紋。（東南大學附屬中大醫院）

婷婷雙下肢明顯腫脹。（影片截圖）

婷婷一直沒有到醫院就診，僅靠自行購買口服藥短暫控制不適。近期，她的症狀突然加重，雙下肢明顯腫脹，手部發麻，還頻繁惡心嘔吐。在家人的催促下，她到東南大學附屬中大醫院皮膚科求診。經檢查，醫生最終確診婷婷患上「繼發性腎上腺皮質功能減退」，而真兇正是她依賴十年的網紅皮膚藥膏。

東南大學附屬中大醫院皮膚科首席專家王飛主任醫師指出，這類宣稱「純草本、無激素」的網紅皮膚藥膏，不少都偷偷添加了強效激素。激素確實能快速緩解皮膚瘙癢、紅斑等癥狀，但長期外用會導致皮膚對激素產生依賴，停藥後癥狀反彈；更嚴重的是，激素會通過皮膚被人體吸收，長期累積會引發全身性副作用，抑制人體自身腎上腺功能，造成不可逆的健康損害。

東南大學附屬中大醫院皮膚科首席專家王飛主任醫師。（影片截圖）

醫生提醒，不少網紅皮膚藥膏都會偷偷添加強效激素。（影片截圖）

王飛表示，長期使用含非法添加激素的藥膏，會導致激素依賴性皮炎、皮膚萎縮、色素沉著、出現裂紋，還會影響人體自身腎上腺的正常功能，造成高血壓、高血糖、「滿月臉」等問題，嚴重時會引發腎上腺皮質功能減退。

王飛提醒，皮膚用藥絕非小事，尤其是激素類藥物，必須在醫生指導下規範使用。一旦出現皮膚瘙癢、紅斑、皮疹等問題，切勿輕信網上的「偏方」「神藥」宣傳，也不要盲目網購來歷不明的藥膏，應及時前往正規醫院皮膚科就診。