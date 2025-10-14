「人形蜈蚣」等展品令網民嚇破膽　雲南景區：已拆除

雲南麗江荒野之國景區被指畫風詭異，展出的人形蜈蚣與三面女孩等作品，被認為讓人觀感不適，但也有人認為藝術需要多元共存，引發爭議。周一（13日），該景區已對部分有爭議的藝術作品進行了拆除。



《澎湃新聞》報道指，周一晚間，從相關渠道了解到，荒野之國藝術遊樂園高度重視公眾的意見反饋並及時進行改進，現已對部分有爭議的藝術作品進行了拆除。

工作人員對部分有爭議的藝術作品進行拆除。（澎湃新聞）

相關新聞：雲南一景區「人形蜈蚣」等展品被指畫風詭異 網民評價兩極

荒野之國景區展出的人形蜈蚣。（小紅書）

據早前報道，在社交平台上，不少網民分享了在荒野之國景區遊玩的照片，其中人形蜈蚣展品引起極大爭議，不少人直言非常恐怖，半夜睡覺都會被嚇醒，又認為景區內的展品都是「撲面而來的日本陰間風格」，景區改成「荒誕之國」更適合，「這東西有什麽美感請問半夜看了都要做噩夢的程度」、「童話夢幻個鬼，醜就是醜，嚇人就是嚇人，群眾的眼睛是雪亮的，現在這些所謂的藝術家真是越來越沒有品了」。

荒野之國其他展品。（澎湃新聞）

不過也有部分人認為荒野之國景區猶如闖入了宮崎駿的童話世界，「覺得不喜歡就別去嘛，像遊樂場裏的鬼屋，萬聖節的活動，也不是每個人一定要去啊」、「唉，多管閒事，不喜歡不去就是了，有人喜歡就行。要是都不喜歡，景區也會自動關門的，市場和需求決定生存，而不是什麽都強制整齊劃一，只允許大眾口味，不允許小眾冷門存在」。

荒野之國。（澎湃新聞）

景區工作人員介紹，荒野之國是設計師喬小刀為其女兒打造的童話王國，主打夢幻溫馨，而網絡差評是部分博主故意調色所致。工作人員坦言，景區部分作品設計確實誇張，但其他區域晴天打卡拍照非常好看，並建議遊客提前了解後再確定是否前往。

據了解，荒野之國是由藝術家、詩人、民謠歌手喬小刀傾力打造的奇思妙想藝術空間和童話世界，成人門票為每位80元人民幣。截至今年3月的數據顯示，荒野之國每年接待人數超3萬，門票收入超100萬元人民幣。