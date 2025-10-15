真絲襪奶茶？深圳茶餐廳賣奶茶套絲襪　店家回應：只是包裝

內媒《羊城晚報》報道，深圳一家茶餐廳推出「真絲襪奶茶」，即把絲襪套在奶茶瓶上，引發熱議。涉事店家回應稱，該奶茶與絲襪只是包裝設計，並非用真絲襪過濾。



深圳一家茶餐廳推出把絲襪套在奶茶瓶上的「真絲襪奶茶」，引發網民熱議。有網民表示：「我以為真的用絲襪做的。」「壓力傳遞到夫妻肺片、老婆餅、煲仔飯了」「挺好的，買兩瓶白得一雙絲襪，贏麻了。」

深圳茶餐廳賣奶茶套絲襪。（微博）

10月13日，該茶餐廳職員表示，這款「絲襪奶茶」的包裝是公司設計的，顧客購買該奶茶會送真的絲襪套在奶茶瓶外面，目前銷量挺好的。同時，工作人員還表示，「絲襪奶茶」的製作過程是用白色網兜過濾的，不是用真絲襪過濾。

莫佩玲說，絲襪奶茶其實並非用絲襪沖茶。（吳鍾坤攝）

1952年，香港蘭芳園首創以紗布袋過濾茶渣的方法，取名「絲襪奶茶」。絲襪奶茶香濃的秘密，來自四種斯里蘭卡紅茶的奇妙混合，更得益於煮茶過程中的循環沖泡。