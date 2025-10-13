深圳男獨自攀梧桐山失足墮下　顱腦重傷短暫失憶　直升機救起送院

10月10日，有行山人士獨自攀登深圳梧桐山時失足墮下，頭部嚴重受傷並出現短暫失憶。經深圳航空救援系統的快速響應和高效救援，傷者已得到妥善救治，身體正在恢復。



《南方都市報》報道，10月10日下午，42歲彭姓男子獨自攀登梧桐山時不慎從高處墮下。深圳市急救中心接報後，立即啟動應急救援機制，考慮到事發地點地勢險峻，遂聯繫東部通航派出直升機救援。

據介紹，現場密林叢生，可供救援的空間不足一平方米，救援團隊最終決定採用懸停吊運方式救援。在消防人員的協助下，整個救援過程僅用時33分鐘，傷者隨即被安全送達醫院。

東部通航派出直升機救援。（深圳大件事）

龍崗中心醫院工作人員表示，傷者送達時頭部裂傷嚴重，出現逆行性遺忘癥狀，對事發經過完全失憶，還出現記憶混亂的情況。經檢查，傷者確診為腦震蕩、蛛網膜下腔出血、鼻骨骨折等多處損傷，醫院立即為其清創縫合、補液、監護等緊急處理。

據此前報道，8月15日，深圳市大鵬新區依據《關於劃定深圳市大鵬新區自然災害危險區的通告》，對兩名在颱風「韋帕」藍色預警啟動後未經許可擅自進入自然災害危險區的遊客，依法處以每人5000元（人民幣，下同）罰款。

救援團隊採用懸停吊運方式救援。（深圳大件事）

這是深圳市依據《深圳經濟特區自然災害防治條例》針對「未經許可，擅自進入臨時劃定的自然災害危險區」行為開出的首張罰單，也是全國首張自然災害綜合法規罰單。

大鵬新區應急管理局工作人員介紹，根據《深圳經濟特區自然災害防治條例》規定，市、區人民政府可以將可能造成人員傷亡或者重大財產損失的區域臨時劃定為自然災害危險區，並採取禁入措施，違者可能面臨5000元以上20000元以下罰款，並承擔相關救援費用。