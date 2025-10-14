東莞六旬翁捕魚被眼鏡蛇咬傷　怒殺「兇手」求醫獲救

近日，東莞62歲的劉叔在捕魚時捕到兩條眼鏡蛇，不幸被其中一條咬傷左小腿，他一怒之下將兩條蛇打死，更自行攜帶蛇屍到醫院急診科就診。經對症治療，劉叔傷口癒合情況良好，並無其他不適症狀，已無大礙。



東莞市人民醫院謝崗院區介紹，10月7日晚上6時許，劉叔在網魚時網到兩條蛇，被其中一條蛇咬傷左小腿，傷口呈針尖樣、伴少許滲血。劉叔將兩條蛇打死後，攜帶蛇屍到謝崗醫院急診科就診。

大叔被眼鏡蛇咬傷，打死蛇後攜帶蛇屍到醫院就診。（影片截圖）

患者自行攜帶蛇屍到醫院就診。（東莞市人民醫院謝崗院區）

急診科醫生見到是眼鏡蛇後，立即為劉叔注射破傷風抗毒素、靜脈注射蛇毒血清，以及予以補液等對症治療。由於被毒蛇咬傷後傷口繼發細菌感染發生率為10.3%-47.5%，醫生又為劉叔予以頭孢唑林抗感染治療，動態復查血常規、白介素等。

患者被眼鏡蛇咬傷。（東莞市人民醫院謝崗院區）

由於就醫及時、治療有針對性，10月8日，劉叔左小腿傷口已無滲血，無頭暈頭痛、牙齦出血、皮膚青紫、惡心嘔吐等不適症狀，傷口癒合情況良好，未見滲血，已無大礙。