登山客野外撿幼蛇輪流撫摸　專家揭為劇毒短尾蝮蛇　被咬傷可致死

近日，一段記錄「爬山撿幼蛇並上手撫摸」的影片在網絡平台迅速傳播，引發關注。



影片中，一名登山者在爬山時偶然撿到一條幼蛇，隨即將其捧在掌心。這一幕立刻吸引了周圍同行者的好奇，紛紛上前近距離觀察，甚至輪流伸手輕撫蛇身，並感歎「第一次摸蛇」、「滑滑的」，然而全程竟無人意識到潛在危險。

影片在網絡流傳後，有網民識別出這是一條有劇毒的幼蛇，專家則指出這是一條短尾蝮蛇。專家指出，雖然幼蛇毒性略弱於體長60至80公分的成蛇，但仍具毒性。這種蛇類排毒量大、毒性強，是中國蛇傷數量最多、危害最大的蛇種之一。

專家介紹，短尾蝮蛇的棲息地與人類活動區域高度重疊，人蛇相遇機率很高。其性情雖不算特別暴躁，但在感受到威脅時會果斷發動攻擊。若被咬傷後未及時治療，嚴重可能導致截肢、器官功能衰竭，甚至死亡。

影片中眾人對幼蛇的好奇與觸摸，看似是一次新奇的野外體驗，實則暗藏致命危機。萬幸這條幼蛇並未發動攻擊，造成人員傷亡。但若在生活中遇到，仍不能掉以輕心。

2025年9月2日，貴州黔西南州貞豐縣就發生一起被蛇咬中毒身亡的悲劇。一名男子誤將劇毒的眼镜王蛇當作無毒的烏梢蛇，不僅徒手把玩、將蛇掛上脖頸，還任其鑽入褲子的破洞中。然而蛇突然發動攻擊將其咬傷。儘管男子被緊急送醫，但因毒性發作過快，終不幸身亡。

男子誤將眼鏡王蛇認為無毒烏梢蛇，掛脖子把玩遭咬傷致死。

消防部門特別提醒，野外是蛇類等動物生存的家園，人類踏入野外需尊重動物的生存空間，保持安全距離，敬畏自然生靈亦對自己的生命負責。