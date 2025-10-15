增城一屋苑蛇出沒頻繁　居民：每日處於恐慌狀態

近日，廣州增城增江街道七喜公園里小區居民反映，從9月起小區內蛇類出沒頻繁，已發現5至6次蹤跡，花園草坪、台階及地下停車場均有蛇影。居民稱出行擔驚受怕，每日處於恐慌狀態。屬地街道辦高度重視，督導物業加強環境清理、藥物防治及宣傳教育，確保居民安全。



9月起小區內蛇類出沒頻繁。（廣州日報）

據居民發帖，小區從9月開始蛇患不斷，物業雖灑硫磺但效果有限。提供的視頻顯示，蛇類出沒於草坪、台階及地下停車場。一位業主表示，現時自己走一步看幾步，不敢去一樓玩，出行恐慌。

周二（14日）下午，內媒實地走訪發現，從下午2時至4時，小區內居民罕見走動，僅見快遞員送貨。現場有草坪及觀賞魚池，池中錦鯉遊弋，但未發現蛇蹤。

下午2時至4時，小區內居民罕見走動。（廣州日報）

物業公司工作人員承認近期蛇患，但稱事件已解決，資料已報街道。據介紹，以前小區偶有蛇類入侵，源自周邊荔枝園生態環境良好。蛇類學名不明，物業已灑硫磺加強防範。

增江街道辦負責人告知，根據物業情況說明，2025年8月31日業主首報蛇情，值班人員及職能部門搜尋未果；9月1日，物業撒硫磺於綠化帶，並加強滅蚊蟲。9月1日至10月14日，間斷發現蛇蹤，物業及時捕捉，未造成人員傷害。

工作人員在捕蛇。（廣州日報）

居民拍下的照片。（廣州日報）

街道建設辦強調，高度重視蛇類活動問題，迅速督導物業落實主體責任。一是清理環境，清除衛生死角，消除蛇類棲息條件；二是藥物防治，在重點區域科學投放驅蛇藥劑；三是加強宣傳，普及防蛇常識與應急方法，全力保障居民生命財產安全。後續如發現蛇類活動，物業服務企業應及時向轄區消防部門報告，並由專業人員進行處置。