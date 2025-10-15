杭州男回山東尋根　隨口問路竟神奇遇上親叔叔：手腳發麻如做夢

「不敢相信，手腳發麻，感覺整個人都懵了！」近日，近50歲的浙江杭州男子趙著霄驅車十餘小時抵山東濰坊東莊子村尋根，村口隨口問路竟遇堂叔——爺爺弟弟的兒子，成為佳話。這場無心插柳的重逢，接續中斷30年的親情，讓「根在山東」的家族記憶在兩代人心中重生。



據《極目新聞》報道，趙著霄一家雖定居杭州，但祖籍山東濰坊安丘景芝鎮東莊子村。他趁兒子高一假期，驅車北上，希望讓孩子知道「根在山東」。本欲簡單「認認門」，帶孩子看看老家的樣子，未料村中閒逛問路時，迎面而來的叔叔讓命運轉折。

迎面而來的叔叔（右）讓趙著霄始料未及。（極目新聞）

「我問『祠堂怎麼走？村裏是不是都姓趙？』提到爺爺名字，他先一愣，然後笑著握手反問『你是不是在浙江蕭山？』」趙著霄回憶，核對家譜與爺爺往事後，叔叔一句「我是你叔叔」令他手腳發麻，反覆確認如夢初醒，「我簡直不可置信，反覆確認了兩遍，手腳都發麻，像做夢一樣！」之後，叔叔呢喃「回家，回家……」牽手帶路一刻，成為趙著霄影片中的珍貴畫面。

趙著霄（右）與叔叔擁抱。（極目新聞）

其實，這場重逢溯源於趙著霄爺爺的革命往事：趙老先生19歲從東莊子村應征入伍，經淮海、渡江戰役，部隊南下杭州後留守。家中兩兄弟，一人從軍、一人守家，此去半生，聯繫漸斷。趙著霄父親8歲隨父遷杭，30多年前曾隨父回村，「那時村裏還是土路土房，他跟著小夥伴在田埂上抓蚱蜢的場景歷歷在目」，後書信從每月一封至斷絕，「慢慢就斷了」。

重返東莊子，趙著霄感慨，坑窪土路變柏油道，低矮土坯房換磚瓦，村容整潔。而在叔叔家，聚會溫馨上演：叔叔喊來兄弟晚輩，擺山東家常菜；趙著霄則視頻連線78歲父親，隔屏聊兒時、翻家譜，毫無陌生感。「血濃於水，就是這種感覺！」趙著霄說。

網民感動。（極目新聞）

最後，趙著霄笑稱「最後悔沒帶禮物」，好在如今已與叔叔一家互加微信、視頻聊天，還寄了杭州特產。而身為獨生子女的兒子初見「全村親戚」更是驚呆，但也迷上了山東饅頭的麥香、家常菜的美味，「這何嘗不是一種『舌尖上的文化傳承』」。

未來，趙著霄計劃帶78歲父親回山東過年，但要視身體狀況。他希望通過這次重逢，讓這份跨越地域的親情代代相傳。