海航西安飛青島航班延誤後再折返「加油」惹乘客不滿　公司回應

受大霧天氣影響，近日海南航空一航班在西安咸陽國際機場延誤起飛近3小時，更在排隊1.5小時即將離場時突然滑回跑道加油，引發機上乘客強烈不滿。網友發布影片顯示，部分旅客情緒激動，與地勤人員發生爭執。海南航空回應指天氣為主因，正調查滑回及口角事件。



10月15日，網友上傳機艙內畫面揭露，海航HU7573航班（西安飛青島膠東）原計劃8:02起飛，卻因大霧延至10:30。7:48開始登機、8:06截止後，乘客苦等逾2小時，飛機排隊1.5小時即將起飛時竟折返跑道加油。

視頻中，乘客質疑延誤原因，一名穿熒光。（）背心的工作人員解釋：「飛機已等候一段時間，把油耗了，現在需要加油。」空乘與地勤站在過道安撫，另有外拍畫面證實飛機確在加油。部分旅客不滿高喊，疑與地勤發生口角，現場氣氛緊張。

據航旅縱橫數據，航班最終11:09起飛、12:43抵達，延誤逾3小時，計劃時間調整為10:30至12:35。

10月16日，海南航空客服表示，當日咸陽機場大霧導致多航班延誤，影響起飛順序。系統顯示該航班有「滑回」記錄，但具體原因待查。關於地勤與乘客口角，將由專業人員核實後回覆。