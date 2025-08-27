上海游泳教練將7歲女童按入水中　家長質疑教學變「體罰」

上海市民王女士反映，其7歲女兒在接受一對一游泳培訓時，教練在未提前告知的情況下，將她的頭部按壓入水中數秒，致其受嚇、情緒崩潰。

涉事教練解釋，按壓行為是為了幫助女童克服對水深恐懼，並非故意讓其嗆水，且否認屬於體罰。館方負責人致歉並承認教學方法過於嚴厲，提出補償3節課程並更換女教練，但家長要求退課並承擔精神損失費等費用，雙方仍在協商中。



上海廣播電視台《新聞坊》欄目報道，王女士的女兒在上海楊浦區「市京游泳館」學習游泳，但在學習了近一年後，原本對游泳非常感興趣的女兒，從一個多月前開始，突然很抵觸游泳，還稱教練「請她喝水」。

8月17日，王女士帶女兒到游泳館上課，期間聽到女兒的哭聲，她在距離水池較遠的家長等候區，用手機放大查看情況時，卻拍下了令她心碎的一幕。

王女士反映，其7歲女兒在學習游泳時，教練突然將她的頭部按壓入水中數秒。（影片截圖）

畫面顯示，王女士的女兒游泳到中段時突然停下，隨後趕來的教練，竟在她毫無防備的情況下，直接將她的頭按到水下，並重重地推到岸邊。女兒隨即上岸立邊哭邊跑走，情緒非常不穩定。事發後，王女士立即質問游泳館方，對方卻表示這是正常行為，「教練也是這麽教自己兒子的」。

王女士稱，讓女兒去學游泳是希望她掌握一門技能，不是要她入體育學校或奪冠，不一定要出成績。女兒一共上了17節一對一教學的課，每節課近400元（人民幣，下同），只是希望她能快快樂樂地學習。

王女士稱，教練在未提前告知的情況下，將女兒的頭部按壓入水中數秒。（新聞坊）

王女士的丈夫稱，一直向女兒說，教練在游泳過程中會糾正她的動作，因此不小心喝到水或者嗆到也是正常，「但是這一次我拍下來了，我問我女兒之前你所謂的喝水是這樣請你喝水的嗎，她說是的就是這樣的。然後我們我才覺得很氣憤，而且我一直誤會她了」。

在學習游泳時偶爾嗆水、喝水的確是常態，但若教練是故意按壓孩子頭部致其嗆水，則超出正常教學範圍。

女童曾稱教練「請她喝水」。（新聞坊）

涉事的胡教練稱，整個游泳池只有1.6米深，其目的不是想讓女童喝水，「我是想讓她知道哪怕是掉下去了，她腳踮一下就能起來的。我是想讓小朋友克服自己心理恐懼，她怕喝到水怕掉下去」。而將她推到岸邊，是為了讓她上岸再游一圈。

胡教練還表示，平時教學都是通過與家長積極溝通後，根據實際情況決定施教方式和強度，強調並不涉及體罰。

教練稱，其目的是想讓小朋友克服心理恐懼。（新聞坊）

市京游泳館負責人表示，事後已第一時間與家長溝通並致歉，同時提出了補償3節課，更換一名女教練上課的方案。但家長對此並不滿意，要求退10節的課程，還需要做精神鑑定，如果後期有問題，要補償精神損失費等費用。目前，雙方仍在協調溝通中。