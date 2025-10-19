四川高速小野人惹關註　父母均有高學歷，母親也在村裏衣著暴露

近日，有網民在四川一高速公路服務區發現一名「野人小孩」，他渾身赤裸、頭髮凌亂、手腳並用跑動。孩子居住地宣傳部回應稱，孩子的父親是南澗縣本地人，今年30多歲。母親戶籍在北京，40歲左右。他們雙方都受過高等教育，父親有大學學歷，母親有研究生學歷。目前公安機關也已依法介入。



孩童渾身赤裸、頭髮凌亂。（極目新聞）

《紅星新聞》報道，有網民表示，10月15日路過雅西高速雅安石棉服務區時，看到一個家庭疑帶一名「野人孩子」出行，該孩童年約3歲，全身赤裸、頭髮蓬鬆，台階上有兩個疑似饅頭，孩童趴在地上進食。

據《中國新聞周刊》報道，據了解，孩子及父母來自雲南大理州南澗縣無量山鎮新政村，此次一家人開房車途經上述高速收費站。10月16日晚，當地網信辦工作人員終於撥通了孩子爸爸的電話，這位爸爸回覆「這是我們的生活方式，其他人無權干涉」，隨後掛斷電話並關機。

南澗縣委宣傳部新聞辦主任介紹，據當地政府了解，孩子的父親是南澗縣本地人，今年30多歲。母親戶籍在北京，40歲左右。他們雙方都受過高等教育，父親有大學學歷，母親有研究生學歷。

該新聞辦主任介紹，去年在第二個孩子出生之前，這對父母帶着大孩子回到南澗縣和男方父母一起生活。也是從那時起，當地發現了這個家庭的異常。該新聞辦主任稱，孩子的母親在村裏衣著暴露，不完整穿衣服，被村幹部了解後勸說她穿上衣服。父母也不給孩子穿衣服。

官方稱，監護人堅持「自然教養」，平時不讓子女穿衣服。（影片截圖）

該新聞辦主任介紹，當地派出所、民政局、婦聯等部門去家裏勸導過，讓父母幫孩子把衣服穿上，但這對父母的說法是，孩子小時候經常長濕疹，穿上衣服後摩擦會疼癢，所以孩子不太喜歡穿衣服。「他們家人拒不配合，他們的說法是，這是他們的自由，是他們的生活方式，外人沒有權利干涉。」

這位新聞辦主任說，從網傳影片可以看到，當地群眾要給孩子吃的，父母都非常反對。當地政府部門去他們家做工作時，無論是父母，還是孩子的爺爺奶奶，都是抗拒溝通的態度，「他們非常不贊同我們大眾認知里的育兒觀念。」

村民稱孩子很可憐。（第一現場）

據內媒《第一現場》，愛心人士李女士表示，她們走訪雲南省南澗縣，了解「野人小孩」在老家的生活狀態。縣城一餐廳老闆介紹，他看孩子可憐，給男子一家送飯，卻被要求直接放在地上，孩子就像狗那樣進食。

當地村民說，男子一家平時就生活在房車和空地上搭建的一個棚子裏。男子一年四季都不讓孩子穿衣服，他們覺得可憐去詢問過，但男子拒絕溝通。報道指，孩子父母都不工作，收入由女方媽媽提供。目前，愛心人士已報警，並請求核查男孩父母收入來源。

10月18日，當地通報稱，近日，網傳某高速服務區出現赤裸小孩相關信息引發關注。對此，孩子父親戶籍地南澗縣委、縣人民政府高度重視，第一時間成立工作組，積極協同事發屬地聯動開展處置工作，並多方聯繫當事人及家屬，進行溝通勸導。由於當事人目前仍在省外，南澗縣已派出工作小組趕赴所在地開展相關工作。

同時，公安機關已依法介入，經初步核查，未發現拐賣行為。針對社會普遍關心的孩子健康狀況、是否存在虐待行為，以及孩子的監護與教育等問題，將依法依規開展調查。