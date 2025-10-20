鴕鳥餐廳「越獄」成都街頭狂奔　律師解疑：合法售賣要滿足兩條件

10月19日，成都市溫江區大學城附近突現有兩隻鴕鳥在馬路中央狂奔，不少車輛及行人紛紛避讓，「目測時速40碼，比汽車都快！」。



《封面新聞》報道，兩隻在街頭狂奔的鴕鳥是從一間名為「鴕鳥養生湯鍋」的餐館「越獄」出來。該餐館10月18日剛試營業，鴕鳥原本是次日用來宣傳和展示，被關在店門口的鐵籠內，但工人稍有不慎，鴕鳥就踢開鐵籠跳走，並在馬路中央狂奔。

鴕鳥踢開鐵籠跳走。（影片截圖）

兩隻鴕鳥在成都街頭狂奔。（小紅書）

有附近商家目睹兩隻鴕鳥「越獄」的全過程。她表示，當天她在店內看到門外有一個裝了幾隻鴕鳥的大鐵籠，原先打算拍片在網上分享，結果拍攝中途兩隻鴕鳥突然撞開鐵籠，然後一躍而出跑走。

網傳影片顯示，兩隻鴕鳥在馬路中央和路口各種「橫行霸道」，一時越過護欄和站台，一時又從車流中穿過，不少路過的行人紛紛側目，車輛亦減速慢慢避讓。

其中一隻鴕鳥被外賣員抓到。（小紅書）

10月20日，涉事餐館附近多間店舖的店員稱，聽聞鴕鳥均從都江堰某養殖場運過來，當日因有人報警處理，兩隻鴕鳥被公安及專業人員控制後已拉回餐館，在現場處理和宰殺，「很多人都看到了，餐館老闆在其他地方還有分店，應該是拉到其他店舖了」。

溫江區委宣傳部工作人員表示，鴕鳥已經在各方協助下被抓回去，未引起更大的麻煩，也沒有造成人員受傷等情況。

鴕鳥被公安及專業人員抓回。（小紅書）

鴕鳥被公安及專業人員抓回。（小紅書）

有知情者稱，兩隻鴕鳥被抓後已拉回餐館，由員工現場處理和宰殺。（抖音）

據《新京報》報道，鴕鳥被控制後已妥善安置，經初步調查，鴕鳥是私人合法養殖，尉要求鴕鳥主人加強管理。

另《紅星新聞》報道，對於餐館出售鴕鳥肉是否合法，鴕鳥肉能否食用的問題，四川勤證律師事務所專職律師姜林騏表示，鴕鳥有野生及人工飼養，若餐館想要合法售賣鴕鳥肉，需要滿足前提條件，一是要確定鴕鳥肉的來源合法，必須是人工養殖且有合法手續；二是要保證食品安全，確保鴕鳥肉符合相關檢驗檢疫標準。只要滿足以上條件，餐館就可售賣鴕鳥肉。