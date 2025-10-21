雲南警方邊境截獲兩公斤穿山甲鱗片及製品　男子境外購買擬帶回鄉

近日，雲南瀾滄縣邊境檢查站在對一輛轎車檢查時，查獲穿山甲鱗片及穿山甲製品（粉末狀），這些製品超過兩公斤，由男子熊某清從境外購回。目前，疑犯熊某清已被公安機關依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。



接報後，縣公安局環食藥偵大隊迅速前往檢查站調查核實。經查，熊某清途經瀾滄邊境檢查站時，從其駕駛的黑色小轎車後備箱查獲疑似穿山甲製品。遂移交環食藥偵大隊辦理，經鑒定，確定為穿山甲鱗片及穿山甲製品（粉末狀）。

被查獲的穿山甲鱗片及穿山甲製品（粉末狀）。（澎湃新聞）

穿山甲屬國家一級保護野生動物，國家禁止非法收購、運輸、出售國家重點保護的珍貴、瀕危野生動物及其製品。經訊問得知，熊某清以960元人民幣的價格從國外某地購買這批穿山甲鱗片及穿山甲製品，並將其帶回孟連家中藏匿，計劃在節假日帶回四川老家，不料在瀾滄邊境檢查站被查獲。經稱量，穿山甲鱗片及粉末製品共有2.124公斤。

疑犯熊某清已被公安機關依法採取強制措施，案件正在進一步偵辦中。（澎湃新聞）

警方表示，沒有買賣就沒有殺害，保護珍貴、瀕危野生動物人人有責。中華穿山甲和馬來穿山甲都屬於瀕危物種，嚴禁國際商業性貿易。自2020年起，穿山甲成分藥物被移出《中華人民共和國藥典》。警方又提醒，生病請到正規醫療機構就診，切勿輕信民間偏方。