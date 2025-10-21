3歲男童餐館跌入炭火堆全身燒傷85%仍危殆　家屬籌善款已超45萬

上周四（16日）晚，四川省攀枝花市3歲男童鐘宇在一家燒烤餐館用餐時，不慎踩入炭火堆，母親劉萍不顧自身安危，徒手將兒子從火堆中救出。鐘宇隨後被送往醫院，診斷為「全身多處炭火燒傷85%Ⅱ-Ⅲ°」，伴隨低血容量性休克等併發症，目前仍在重症監護室搶救，尚未脫離生命危險。



事發當晚，劉萍帶鐘宇參加朋友的生日聚會。據劉萍回憶，當時她站在兒子對面，沒想到旁邊看似普通的灰堆實為炭火堆，「一點火都看不見，就像一堆沙子，他一腳踩空了，整個人就摔進去了」。她立即伸手去救，卻被炭火燙傷雙手，皮膚脫落，「我就伸手去抓，手一伸進去，才發現是炭火，手就開始被燒脫皮」。

受傷前的鐘宇。（封面新聞）

之後，鐘宇被緊急送醫，病情嚴重。病情證明書顯示，鐘宇診斷為「全身多處炭火燒傷85%Ⅱ-Ⅲ°」，此外，還包括低血容量性休克、混合型酸堿平衡失調、凝血功能異常等情況，目前仍未脫離生命危險。

事件經媒體報道後，引發廣泛關注。許多網友通過籌款平台伸出援手，截至周一（20日）晚8時，已有2.5萬人次捐款，籌集善款超45萬元人民幣。一位攀枝花市民還專程到醫院送上祝福，未留聯繫方式。鐘宇的阿姨林瓊感動地表示，好心人太多了，他們會記下每份幫助，感謝全國各地的愛心人士。

躺在ICU的鐘宇。（封面新聞）

看似普通的灰堆實為炭火堆。（封面新聞）

周一，攀枝花消防部門提醒，充分燃燒的炭火常被灰燼覆蓋，肉眼難辨，內部溫度卻可達數百攝氏度，極易造成嚴重燒傷，尤其是對缺乏危險意識的兒童。攀鋼總醫院燒傷整形科副主任陳寶國建議，一旦發生燒傷，應立即脫離火源，用流動水降溫，並迅速撥打120送醫救治。

為避免類似悲劇，消防部門呼籲市民提高安全意識，在燒烤店、火鍋店等場所遠離炭火和灰堆，家長需時刻看護孩子，餐飲經營者應妥善處理炭火，確保徹底冷卻並隔離。