四川3歲男童跌入炭火堆　全身85％燒傷留醫ICU

四川3歲男童鐘宇與家人在餐廳用餐時，不慎跌入炭火堆中，全身85％燒傷，當時徒手從火堆中救出兒子的劉萍，雙手亦被燒傷。目前，鐘宇仍在深切治療部留醫，尚未脫離生命危險。



《封面新聞》報道，10月16日晚上，劉萍帶兒子鐘宇為朋友過生日，她們在米易縣一間以燒烤為主的餐館吃飯。劉萍憶述，當時她在兒子對面，並不知道他旁邊是炭火堆，「一點火都看不見，就像一堆沙子，他一腳踩空了，整個人就摔進去了」。

因事發突然，且事發處堆積著一定厚度的白灰，劉萍無法第一時間明確看清兒子的狀況，她立即跑前徒手拉起兒子，「我就伸手去抓，手一伸進去，才發現是炭火，手就開始被燒脫皮」。

鐘宇全身85%燒傷，仍在深切治療部留醫。（封面新聞）

事發現場的炭火堆。（封面新聞）

劉萍忍着火辣的疼痛，將兒子從火堆中拉出，當時鐘宇身上並沒有明火，「那堆白灰，就是烤燒烤的炭即將燃盡的狀態，看上去沒有明火」。事發後，現場人員立即將鐘宇放在膠箱內沖水降溫，其手臂、大腿等多處皮膚表面開始出現色差，而劉萍的雙手也有不同程度燒傷。

事發後，現場人員迅速為鐘宇沖水降溫。（封面新聞）

劉萍救出兒子後，雙手也被燒傷。（封面新聞）

劉萍的朋友稱，當時靠近鐘宇的身體時「就感覺很燙」，事發當晚抵達醫院時，她牽着鐘宇的左手已經感覺沒有什麽溫度，但看見手指能動，「我們不專業，以為手能保住，但醫生告訴我們，這個手基本沒辦法了」。

鐘宇的家人介紹，醫生曾稱鐘宇的左手手指基本是壞死狀態，右手部分手指也面臨著被截肢的風險，「以後吃飯可能都需要父母餵」。

鐘宇。（封面新聞）

病情證明書顯示，鐘宇因全身多處木炭灰燒傷1小時40分於2025年10月16日22時14分入院燒傷科，全身大面積燒傷，休克於入院當天轉入深切治療部監護治療。目前診斷為全身多處炭火燒傷85%Ⅱ-Ⅲ°；低血容量休克等。目前，鐘宇仍在深切治療部搶救治療。

鐘宇父親稱，兒子尚未度過危險期，隨時都有生命危險，現時唯一能做的是準備錢，但因家中主要是他一人務工，幾乎沒有存款。事發後，涉事餐館墊付2萬元人民幣，鐘宇父母也聯繫各方親朋好友籌錢，但面對可能高達數十萬元的治療費用，一家人實在難以承擔。