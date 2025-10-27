深圳機場迫殘疾人「連滾帶爬」上機　鄭智化致歉：一時氣憤的遣詞

10月25日，台灣歌手鄭智化在微博發文怒批深圳機場對待殘障人士「無人性」，逼行動不便的乘客「連滾帶爬」登機。10月26日，鄭智化登機的閉路電視片段曝光，網民輿論隨即出現兩極情況，有人認為他的表述過度跨大，也有人認為要以人為本，「公共服務的對象是全民，其中也包括殘障人士」。

10月27日，鄭智化就「連滾帶爬」表述致歉，表示此用詞是他登機過程不順，一時氣憤的遣詞。



鄭智化在微博發文稱，連滾帶爬的用詞，是他登機過程不順，一時氣憤的遣詞，「這個我必須為我的用詞道歉，這次幫我推輪椅的小哥服務非常好，甚至直接攙扶我的腿進機門，在此向各位服務人員一併致謝，希望不要因此對服務人員造成不好影響。因事件引發的對少數群體利益的關注，比我個人感受意義更大，交給社會各方討論」。

歌手鄭智化發文控訴深圳機場。

10月27日，鄭智化就「連滾帶爬」表述致歉。（微博）

據此前報道，鄭智化10月25日在微博發文，稱深圳機場對殘疾人的態度沒人性，升降車離機門地板25厘米，他的輪椅推不進飛機，腿也跨不進機艙門，操縱升降車的司機完全不願把升降板提高，冷眼看着他連滾帶爬進機艙。深圳機場深夜在微信公眾號發文就事件致歉，並稱將持續改進優化。

+ 2

10月26日，鄭智化登機的閉路電視片段曝光。影片中，鄭智化坐著輪椅，在登機車的協助下升至機艙門口，惟登機車與機艙門並不齊平。其後，鄭智化與工作人員溝通後，一人攙扶著鄭智化，並將其腿部抬高挪進機艙，最終在機艙內外工作人員的幫助下進入機艙。

網民睇法：

要是監控沒放出呢，你會主動道歉嗎，你不是知道錯了，你是被揭穿被發現了你最殘疾的不是你的身體，而是你的心。

說實話，現在的公信力差得令我確實當時相信你的措辭了，我甚至腦補出來你多狼狽爬著進去機艙的畫面，沒想到是說謊，笑了。

你用了沒人性的這個詞，明顯是有意誤導

作為一個公眾人物，扭曲事實，你欠機場工作人員一個道歉。

幫你的小哥差點給人開除了

作為公眾人物，因為一時氣憤所以引導網暴普通人……到底誰是弱勢群體啊……

可以理解，服務確實有改進空間，雖然情緒有主觀，但是促進社會對殘疾人關愛，也算進步

明白你的意思，我們太清楚少數群體被漠視是什麽樣

其實有點情緒都能理解，重點促進殘疾人出行的各方面服務進步，也算是一種積德。

