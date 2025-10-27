瀋陽洗浴中心養企鵝吸客惹虐待爭議　馴養繁殖許可證疑失效遭核查

為了吸引顧客，遼寧瀋陽有洗浴中心竟飼養數隻企鵝供人觀賞，但有網民質疑，在如此狹小的區域內飼養企鵝涉嫌「虐待」。

10月27日，該洗浴中心工作人員稱，企鵝有專人照顧，洗浴中心擁有飼養企鵝許可證，是合法合規飼養。

但據瀋陽市自然資源局于洪分局稱，該洗浴中心提供的野生動物馴養繁殖許可證為洛陽市孟津縣（現孟津區）林業局頒布、洛陽海川海洋館服務有限公司持有。然而，海川海洋館已注銷。自然資源局工作人員稱，後續將進一步核查其資質。



內地社交平台上，不少網民都分享了瀋陽「喜鵲水匯」有企鵝在水池內游泳，四周有玻璃隔離，玻璃外為遊客自助餐用餐區。據「喜鵲水匯」的社交賬號顯示，該店於今年7月開業。

《極目新聞》報道，「喜鵲水匯」工作人員稱，該洗浴中心內養殖4隻企鵝做觀賞用，企鵝活動區與顧客活動區隔離，且有專人飼養。針對網上「虐待企鵝」的爭議，該工作人員稱有飼養企鵝許可證，「是合法合規飼養」，但對於企鵝在洗浴中心內活動面積則暫不清楚。

瀋陽有洗浴中心養殖企鵝「吸客」。（小紅書）

瀋陽有洗浴中心養殖4隻企鵝供人觀賞。（小紅書）

《中華人民共和國野生動物保護法》規定，從事馴養繁殖野生動物的單位和個人，必須取得《國家重點保護野生動物馴養繁殖許可證》（下稱《馴養繁殖許可證》）。在國家的野生動物價值評估標準中，「企鵝目（SPHENISCIFORMES）所有種」被單列出來，按國家重點保護野生動物管理。

瀋陽市自然資源局于洪區分局工作人員稱，此前接獲該洗浴中心飼養企鵝的投訴，經查，該洗浴中心提供了《馴養繁殖許可證》及營業執照，許可證為洛陽市孟津縣（現孟津區）林業局2019年頒發，持有主體為洛陽海川海洋館服務有限公司，飼養企鵝的品類為麥哲倫企鵝和跳岩企鵝。

企鵝在洗浴中心的水池內游泳。（小紅書）

顧客一邊食自助餐，一邊觀賞企鵝。（小紅書）

至於洗浴中心為何持有頒發給海洋館的《馴養繁殖許可證》，工作人員稱對方有提供營業執照和馴養繁殖許可證，至於是如何引進、經什麼渠道取得企鵝，則超出該局的權限範圍。

天眼查顯示，洛陽海川海洋館服務有限公司已於2023年8月註銷。另據《國家重點保護野生動物馴養繁殖許可證管理辦法》，取得《馴養繁殖許可證》的單位和個人未經批准不得出售、利用其馴養繁殖的野生動物及其產品。

水池四周有玻璃隔離，玻璃外為遊客自助餐用餐區。（小紅書）

「喜鵲水匯」養殖4隻企鵝供人觀賞。（小紅書）

10月27日，海川海洋館相關負責人表示，海洋館已經註銷，至於館內的企鵝已轉給其它海洋館，但他不清楚洗浴中心為何會持有該海洋館的《馴養繁殖許可證》。

孟津區林業局工作人員稱，若持有《馴養繁殖證》的公司已註銷，許可證也會同時失效，無法繼續使用，也不能向外租借。若涉事洗浴中心使用孟津區林業局發放的許可證，可向瀋陽當地的主管部門反映。瀋陽市自然資源局于洪分局工作人員稱，將進一步核查該洗浴中心相關資質。