流浪哈士奇咬死雞被商店老闆斬傷最終安樂死　內地網民反應兩極

成都龍泉驛區一廚衛店門口，一隻哈士奇因在店門口綠植撒尿，被店老闆當場用刀砍傷，哈士奇最後被安樂死。相關影片在網上熱傳，引發熱議。有網民抨擊店主做法過當認為店主情緒不穩應該勒令停業，有網民呼籲內地應盡快擬訂《動物保護法》；但亦有網民認為流浪動物應該做無害化處理避免傷人。



10月11日上午，記者致電成都市龍泉驛區人民政府西河街道辦事處，一工作人員表示，轄區內一店主將狗砍傷事情屬實，事情發生在昨天下午3點過，事發後，派出所和社區工作人員到場進行了處置。



該工作人員介紹稱，被店主砍傷的狗是一條流浪狗，此狗先把店主的雞咬死了，店主去驅逐狗的時候，這狗又造成了店主受傷，被惹怒的店主此後將狗砍傷。狗被砍傷後的視頻在網上流傳，工作人員稱，「狗看起來的確很慘，不過很多網友並不知道事情的前因後果。」

據了解，事件發生後，社區和派出所工作人員立即把被砍傷的送到了寵物醫院去救治，但是因為傷勢確實比較重，看到它那麼痛苦，不得已選擇了安樂死。受傷的店主也去了醫院，等待打疫苗等處置。「我們也張貼了尋找狗主人的啓示，沒有人來認領。」

記者多次撥打店主的電話，但均提示電話已關機。對此，上述街道辦工作人員表示，事情發生後，有網友將店主的店名及電話公佈在網上，很多愛狗人士給其打電話，目前店主電話的確打不通了。

至於店主是否在正常營業，目前還不清楚。隨後，記者致電龍泉驛區西河派出所，一工作人員表示，目前事件仍在調查處理中，會盡快發布情況通報。

網民點睇：

這片土地一直沒有動物保護法，這讓人非常失望！

商人如果情緒這麼不穩，消費者肯定不敢入門，你要是因為憤怒砍人呢？現在經濟下行，很多人容易衝動，而產生暴力行為，這誰不怕？

流浪狗咬死雞又傷人，店主自衛可以理解，但持刀砍狗確實過激了。最該反思的是流浪狗管理缺位和網絡暴力問題——完整真相未明就人肉店主，只會激化矛盾。希望後續能推動更完善的流浪動物管理措施。

流浪貓狗禍亂多，應該盡早清理。喜歡流浪貓狗的帶它們回家，沒人收養的最好被撲殺。撲殺是最經濟最快捷的方式。同時對棄養、散養貓狗的養寵人士要重罰。

