蜜雪冰城主題飛機首飛落地鄭州獲「雪王」親自接機　乘客喜提手信

周二（28日）上午，蜜雪冰城與海南航空聯手打造的「雪王主題彩繪飛機」從海口美蘭機場起飛，滿載甜蜜與驚喜，於中午平稳降落鄭州新鄭國際機場。機上乘客紛紛曬照打卡，直呼這趟航班「非常可愛」。



機艙內每個座位擺放雪王玩偶，整個經濟艙化身紅色甜蜜海洋。（極目新聞）

在鄭州機場直播鏡頭前，雪王人偶親自接機，乘客們則提著伴手禮魚貫而出，笑容燦爛。

乘客李女士興奮地說，自己拿到登機牌才知道原來乘坐的是「雪王專機」，然後上機、下機都有雪王「接送」，很可愛。畫面可見，機艙內每個座位擺放雪王玩偶，整個經濟艙化身紅色海洋。

雪王人偶親自接機。（極目新聞）

乘客馬先生補充，能坐上雪王專機非常幸運，飛行期間機上組織了很多活動，送了不少禮物。雖然沒有網友期待的檸檬水，但是送了禮品卡可以兌換奶茶，體驗還是非常不錯的。

周一（27日），海口-新加坡航線同步首飛。十餘位雪王現身美蘭機場剪彩，官方賬號全程直播。抵達新加坡後，雪王人偶照舊在樟宜機場「接機」，乘客爭相合影，場面火爆。

蜜雪冰城希望「雪王飛機」突破傳統消費場景，通過將「雪王」這一品牌符號融入航空旅行，進一步強化其作為「陪伴者」的親密形象。（極目新聞）

蜜雪冰城客服透露，每位首飛乘客獲專屬紀念禮包，包括雪王的信、雪王迷你玩偶、雪王披風蓋毯、雪王百變盲盒、按壓會跑的雪王飛機玩具。

品牌方表示，這是繼「雪王小票小說」後的又一IP創新，蜜雪冰城希望在第二季的小票小說正式開始連載之前，能夠以「雪王飛機」突破傳統消費場景，通過將「雪王」這一品牌符號融入航空旅行，進一步強化其作為「陪伴者」的親密形象，為消費者創造「隨時遇見甜蜜」的驚喜體驗。