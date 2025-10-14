蜜雪冰城跨界「買醉」進軍啤酒市場　門店最低僅5.9元一杯

十一黃金周首日，港交所一則公告，讓平價茶飲巨頭蜜雪冰城再度成為行業焦點。這家以4元（人民幣．下同）檸檬水、6元雪糕聞名的聞名的品牌，宣布斥資2.97億元收購鮮啤福鹿家53%股權，正式進軍酒精飲品領域。從奶茶到啤酒的跨界之舉，被視為新茶飲企業尋求第二增長曲線的戰略試水，卻也面臨消費場景與經營邏輯的挑戰。



據10月1日蜜雪集團在港交所發布的公告，蜜雪冰城以2.856億元增資認購鮮啤福鹿家新增註冊資本，持股51%；另以1120萬元從獨立第三方受讓2%股權，實現絕對控股。交易完成後，鮮啤福鹿家將成為蜜雪冰城非全資附屬公司，其財務業績納入集團報表。

蜜雪集團公告。

鮮啤福鹿家成立於2021年，主打現打鮮啤產品，包括經典鮮啤、果啤、茶啤等多品類。截至2025年8月31日，公司擁有1200家門店，覆蓋全國28個省、自治區和直轄市，並於2024年實現扭虧為盈，盈利107.09萬元。蜜雪冰城表示，此次收購旨在開拓現打鮮啤市場，與主品牌及咖啡子品牌「幸運咖」產生協同效應。

行業觀察人士指出，新茶飲品牌跨界酒精飲品並非首例。近年來，多家茶飲企業頻頻推出含酒聯名產品或開設酒館，反映出行業增速放緩下的多元化探索。

據內媒《極目新聞》實地走訪。10月11日晚，河南鄭州市金水金街鮮啤福鹿家門店前人頭攢動。這家不足10平方米的小店延續蜜雪系簡約風格，與鄰近蜜雪冰城門店遙相呼應。價目表顯示，產品售價僅5.9元至14.9元：經典德式小麥啤5.9元/杯，砂糖橘果啤7.9元/杯，最貴的「三碗不過崗」限定款14.9元/杯，遠低於市場同類精釀啤酒的1/3至1/2價格。

消費者李女士手持一杯500ml龍井茶香啤表示，自己第一次喝這麼便宜的精釀，味道超出預期。店員透露，門店營業時間多為11點至24點，高峰期集中在晚6點至10點，主要服務下班年輕人或聚餐外帶客群。門店無座位，僅提供密封塑料打包杯，並印有「請勿酒後駕車」警示。

鮮啤福鹿家門店。（極目新聞）

產品創新上，福鹿家融入本土元素，龍井茶啤、砂糖橘果啤等茶飲風味產品佔比超40%，低醇奶啤酒酒精含量僅0.5%vol，針對女性消費者設計。業內人士分析，低價得益於蜜雪冰城供應鏈優勢，原料集中採購降本18%；「總部釀造成品液、門店現打」模式降低損耗35%。

公告披露，鮮啤福鹿家原大股東田海霞持股60.05%，並通過鄭州麥浪同舟企業管理合夥企業（持股20.41%）實際控制，而田海霞為蜜雪集團CEO張紅甫配偶。此舉被市場解讀為「體外培育」後的併入：福鹿家2021年成立，前期低調發展，2023年5月開放加盟後門店激增至1200家，或受益於蜜雪在供應鏈、選址與加盟上的隱性助力。

蜜雪集團回應，交易定價依據獨立第三方評估，經內部關聯交易委員會審議，符合港交所規則及公司章程，不損害中小股東利益。田海霞交易後仍持29.43%股權。分析師指出，此類操作可規避初期風險，但2.97億元收購價對應近280倍市盈率（基於2024年107萬元淨利），遠高於行業平均，透明度需持續關注。

蜜雪冰城於1997年在鄭州成立，其後規模不斷擴大，加盟連鎖店覆蓋內地大小城市，今年門店已逾2萬間。（蜜雪冰城官網相片）

儘管野心勃勃，啤酒與奶茶的消費屬性存在本質差異。鮮啤消費集中晚間休閒，受酒駕管控影響，白天需求薄弱。金水金街門店數據顯示，晚6點至10點銷售佔比超70%，與蜜雪冰城全時段高峰形成對比。加盟商坦言，白天促銷效果不佳，上班族與學生難以轉變習慣。

客群是否重疊存在疑慮，報道指，蜜雪核心用戶追求解渴、提神、性價比，而精釀啤酒強調社交、口感、情緒價值。社交平台上就有消費者評論稱，喝奶茶是為省錢，而喝啤酒是為放鬆，兩者難以融合。

因此，報道指出，從賣奶茶到「買醉」，蜜雪冰城的跨界既是新茶飲行業增速放緩下的必然選擇，也折射出大眾消費市場的新變化，但低價策略能否複製神話、場景瓶頸如何突破，仍需市場檢驗。