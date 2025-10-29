理髮店「專家」宣稱發現「蟲卵」　寧波消費者投訴被套路消費6萬

近日，浙江寧波市一網友投訴，自己理髮被對方宣稱發現「蟲卵」，結果遭遇「套路消費」達6萬元（人民幣．下同）。周二（28日）下午，寧波市市場監督管理局高新區分局證實，相關部門已啟動聯合處置機制。目前，公安部門牽頭調查，市場監管部門主持雙方調解，並召開專門會議推進處理進度，具體結果將第一時間通過官方平台向社會公布。



事件起因於10月24日下午，一名網友前往該理髮店剪髮。據其在寧波市網絡民生服務平台「民生e點通」發帖自述，理髮師以「頭上有紅疹」為由，剪髮後帶其上三樓免費檢查。一名自稱「專家」使用設備檢測後，宣稱發現「蟲卵」，並有多人圍繞強調危害。隨後，店方表示有專門藥水可免費試用，效果好則以單支880元的會員價結算，效果差則不收費。

交易記錄。（央廣網）

網友描述，「試用後他們重新用顯微鏡拍攝，稱效果顯著，已拍不到蟲卵。」當天，店方共使用30支藥水，收取26400元，並在推薦下讓其購買6萬元套餐，稱藥水費及後續治療可從中扣除。事後，網友冷靜反思，認為全程遭誘導欺詐，遂發帖維權。

該帖迅速在社交平台轉發，引發廣泛關注。網友紛紛質疑店方存在「虛假宣傳」「強制消費」「價格欺詐」等行為，呼籲嚴查類似不良經營。

10月28日中午，寧波高新區管委會在投訴帖下回應稱，「相關部門已啟動調查，後續進展將及時公布」。