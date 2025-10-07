捷運逼讓座阿婆遭踢飛｜長髮乘客赴警局做完筆錄 發文向社會致歉
撰文：許祺安
出版：更新：
9月29日台北捷運淡水信義線車廂內，曾姓婦人要求一位長髮年輕乘客讓出博愛座（台灣又稱優先席，港稱關愛座）未果，老婦先持手提袋攻擊對方2次，反遭對方出腳踹飛跌坐在座位上。該婦人雖然未提告，但台灣捷運警察隊指出兩人在捷運上鬥毆，已違反社會秩序維護法第87條「互相鬥毆者」之規定，台灣警方通知長髮乘客需在13日前到案說明。
10月6日，長髮乘客在IG發出文張，表示已到警局完成筆錄，還向社會大眾致歉：「抱歉引起爭論！」
長髮年輕乘客稱已經完成筆錄：希望客觀陳述還原現場
長髮乘客昨日在個人IG發文表示自己生日，寫下：「親愛的大家，可以跟我說那四個字嗎？」接著分享台北捷運案情進展：「祝大家中秋節快樂，想跟媒體朋友說一聲，我已經完成筆錄了，所以13號不用去找我，有可以幫助的地方，歡迎和我聯繫。」他也說：「在不影響正職工作之餘，希望能客觀地陳述事發當下狀。」
最後長髮乘客也寫道，「也向社會大眾致歉，抱歉引起大家的爭論！」
據了解．長髮乘客很快被網民找出是來自台灣大學的高材生，平常穿搭也很有品味，他在的IG自介稱「Fumi 阿姨」，穿衣風格愛好洋裝，宛如貴婦風采，也曾針對事件發文「既然大家都好奇是什麼單品…」並貼出數張三宅一生的穿搭自拍照。
而遭踹飛的曾姓婦人也被網友起底，不僅常在台北捷運要求讓座，本月1日，她因為在超商內鬧事，驚動警方到場，結果意外查出曾婦是竊盜通緝犯，因涉嫌多項竊盜罪遭法院判刑55天，曾婦被扭送警局，最後繳清1萬5千元（新台幣）罰金。
