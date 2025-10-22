山東烤肉店粟米做燃料惹議　專家：陳化糧不能隨便燒，浪費又污染

近日，山東煙台一間烤肉店使用粟米做燃料，引發網民爭議，有人認為此做法浪費食物，也有人認為是將陳化糧（已變質，不適合食用）用作燃料物盡其用。

10月21日，店主史先生回應稱，他並不認為這種做法是浪費，目前店內用的粟米基本都是以市場價從周邊農戶收來，能夠助農，且粟米作為燃料沒有致癌物，更加健康。惟有專家指出，陳化糧因變質，已不具備食品安全基礎，不能隨便燃燒，而且用粟米作燃料既不環保，也涉嫌浪費糧食。



《極目新聞》報道，該烤肉店在某影片平台上發布了多段店內使用粟米作為燃料的影片，其中一段影片稱，用粟米作為燃料，烤肉時沒有太大油煙味，且一聞還有淡淡的粟米香味。

山東煙台一間烤肉店使用粟米做燃料。（極目新聞）

據介紹，該烤肉店自2019年開業起，便選擇粟米作為烤肉燃料。史先生表示，其創業靈感源於一次旅行中吃的韓國粟米烤肉，覺得這種烤肉沒有煙味，於是便從韓國引進烤爐創業。普通烤爐單價100多元（人民幣，下同），而他引進的烤爐單價3600元，店內共配備10個烤爐。

初期，店內使用的粟米燃料是從東北採購的陳化糧。隨着店舖名氣逐漸增大，周邊農戶得知後，主動提出將自家賣不出的粟米出售，史先生便同意收購。目前，該店都採用從周邊農戶收購的粟米，均按市場價購入，約1.3元至1.5元/斤。

對比從東北採購的陳化糧，收購周邊農戶玉米的成本更低，但史先生的初衷並非單純考慮成本，更多是為了幫助農戶打開銷路，「我也不太清楚農戶的玉米是新鮮的還是賣不出去的，有人報名我就收」。他介紹，店舖一天使用2、3斤粟米，通常一次會收購1、200斤，用完後再向農戶收購。

史先生從韓國引進烤爐。（封面新聞）

有顧客分享該店使用粟米作為燃料烤肉的照片。（極目新聞）

專家：陳化糧不能直接燃燒，粟米作燃料不環保兼浪費

《封面新聞》報道，四川農業大學玉米研究所黨委書記蘭海介紹，類似粟米做燃料的做法不僅不具備環保優勢，反而涉嫌浪費糧食資源。

他指出，粟米是中國重要的主糧作物之一，同時也是畜禽飼料的主要原料，若將可食用或可用作飼料的粟米大規模用於燃燒供能，本質上是對資源的低效消耗。

儘管商家辯稱使用已變質的陳化糧，但將其用於直接燃燒仍非合理出路，通常會被用於工業酒精發酵或其他高附加值轉化路徑，譬如生產生物乙醇、澱粉衍生物等，「直接燒掉，等於把潛在的工業原料當成廉價燃料，經濟性和資源利用率都很低」。

專家指出，粟米做燃料不僅不具備環保優勢，更涉嫌浪費糧食資源。（封面新聞）

從能源角度看，粟米主要成分為澱粉、蛋白質和脂肪，碳含量低於木炭或煤炭，燃燒時釋放的熱量有限，因此作為燃料的熱值表現並不理想。

針對商家提出粟米燃燒更環保、更健康，蘭海解釋，無論是燃燒木炭抑或粟米，本質上都是劇烈的氧化反應，都會產生二氧化碳、一氧化碳、顆粒物等污染物。粟米中含有蛋白質和脂肪，燃燒時還可能生成更多有害物質，比如醛類、苯並芘等致癌物。

此外，所謂「陳化糧無毒可用作燃料」的說法也存在誤區。蘭海強調，陳化糧因長期儲存後油脂氧化變質、黃曲黴毒素超標等問題，已不具備食品安全基礎，即使不直接食用，也不應隨意焚燒處理，應該要在嚴格監管下進入工業資源化流程。