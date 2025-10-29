中國花滑選手抱東風導彈玩偶惹議　國際滑聯調查　觀眾：過度敏感

10月25日，中國盃花樣滑冰大獎賽期間，中國選手任俊霏、邢珈寧於比賽結束後，在等分區短暫拿起觀眾投擲的一個印有「DF-61」字樣的毛絨玩偶，並做出模擬飛行動作，畫面被國際媒體報道後在網上引發熱議。國際滑冰聯盟（ISU）已證實，就有關事件展開調查。



據內媒報道，事件發生於10月25日中國盃花樣滑冰大獎賽冰舞比賽中。當日比賽在重慶舉行，任俊霏／邢珈寧在九對選手中排名第八。

按照花滑比賽慣例，觀眾可在選手比賽結束後向冰場投擲鮮花或毛絨玩具，以表達支持和喜愛，這也是花滑運動百年來形成的加油互動環節，成為一種運動禮儀。這次比賽結束後，任俊霏、邢珈寧也收到多個玩偶，然而其中一個造型特殊，外形疑似導彈，且玩偶標有「DF-61」字樣，顯然是東風洲際導彈的玩偶形態。

中國兩位選手在賽後拿著東風導彈玩偶。（影片截圖）

任俊霏與邢珈寧在等分區短暫擺弄該玩偶，邢珈寧更一度手持模擬飛行動作，之後任俊霏將玩偶抱在懷中等待成績。

這一畫面引發國際關注。外國媒體包括美聯社及《衛報》等相繼報道，也有部份外國網民在社交平台表達不滿，甚至提出「要求選手退出奧運」等言論，並向國際滑聯投訴。

美聯社報道截圖。

美聯社於10月27日發文引述國際滑聯的電郵聲明稱：「國際滑聯已知悉，10月25日在中國盃世界花樣滑冰大獎賽某場比賽結束後，觀眾向冰面投擲的物品中，似乎包含一個不當的毛絨玩具。該毛絨玩具隨後被剛完成比賽的選手持有。國際滑聯對這一事件表示遺憾，並將展開進一步調查。」

然而，中國冰迷普遍認為事件被「過度解讀」。不少人指出，向選手投擲玩偶是花滑賽事的傳統禮節，涉事選手僅是展示觀眾贈送的紀念品，並無任何政治含義或惡意，強調「不應被上綱上線」。