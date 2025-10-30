隱形陷阱！護欄鋼化玻璃變透明塑膠板　河南漢景觀橋墮落骨折15處

上周六（25日）晚10點，河南商丘29歲農民小宋獨自走在日月河景觀橋上，邊賞夜色邊等朋友。誰知腳下一滑，整個人從護欄翻落，重重摔在7米下的河岸邊。家人趕到現場，震驚發現，原本應是鋼化玻璃的觀光護欄，竟有大段被換成僅2毫米厚、早已老化發黃的透明塑膠板，它非但擋不住人，反而成了「隱形陷阱」。



事發於日月河橋。（極目新聞）

事件發生後，小宋被城管、公園、市政三方送進商丘市立醫院，卻無一方願負責。診斷書內容觸目驚心：左側股骨骨折、雙側髖臼骨折、右側9後肋、左側7/8/9/10後肋肋骨骨折、胸8/9/10胸椎棘突骨折、雙側肩胛骨骨折、雙側恥骨分支骨折、左側氣胸、肺挫傷……全身15處重傷，醫生預估需分階段手術，前期已花3萬餘元人民幣，未來勞動能力恐長期受損。

小宋的姐姐宋女士含淚說，弟弟才29歲，還沒成家，現在連走路都成問題。他們只想知道，是誰把鋼化玻璃換成塑膠，為什麼事發已4日護欄仍無人修，以及誰來負責等。

周三（29日）上午8點，宋女士再次拍下現場：斷裂的塑料板碎片散落，缺口處空蕩蕩，旁邊車來車往，行人擦肩而過，卻無一塊警示牌。橋面中段行車道兩側，本應是傾斜鋼柱＋鋼化玻璃的觀光護欄，如今多處被塑膠板「補丁」式替換，厚度薄如手機殼，輕輕一壓便彎折。

橋上一部分護欄竟然安裝的是透明塑膠板。（極目新聞）

日月河橋橫跨商丘日月湖景區，為2016年「日月河工程」重點項目，全長7.2公里，含14座市政橋樑，定位「防洪＋文化＋休閒＋觀光」城市景觀通廊。2019年開建，2021年10月底完工，官方曾稱「將成地標」。

然而管養權成謎。景區稱「橋不歸我們」；首次招標的工程公司稱「只建一座，物業主體是城管局」；城管局市政科則回應「尚未移交，仍由建設單位——商丘市市政工程總公司負責」，並稱今年6月已有市民反映玻璃損壞，也通知了市政公司。內媒試著撥打市政公司電話，始終無人接聽。

陜西豐瑞律師事務所高級合夥人朱長江分析，責任主體涵蓋建設、施工、管理三方。建設單位若驗收不合格即交付、默許材料降級，須承首要責任；管理單位若巡查不力、報修後拖延，負直接管護責任。核心在於查清「鋼化玻璃何時被替換為塑膠板」、「由誰實施」、「有無審批」。若三方均有過錯，構成連帶賠償；若僅管理單位失職，則其承主要責。

朱律師建議先向屬地人民調解委員會申請調解，通知城管局、市政公司等參與，鎖定醫療費、誤工費、殘疾賠償金等範圍；保留現場照片、就醫票據、塑料板碎片；調解失敗可依《民法典》訴訟，並申請法院證據保全。

宋女士已向12345反映，周日（26日）收到市政人員短信，稱已上報維修，但現場至今無人動手。宋女士表示，他們不奢求天價賠償，只求一個交代。目前，小宋仍住院觀察中。