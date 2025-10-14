男大生打卡太行山瀑布不慎墮崖　父：與網約陌生「搭子」同行

10月12日，有網民發影片稱，當日下午在位於河南新鄉輝縣的南太行老龍口瀑布下方，一男性疑似因拍照不慎墮崖，目前當地正組織搜救。



據墮崖男性的同行者李新（化名）介紹，墮崖男子是石家莊某高校的在校生，該男子一行四人提前約好，來河南與山西交界處的南太行徒步登山。李新和朋友兩人在徒步時與上述四人相遇，隨後結伴而行。

有網民發帖稱，10月12日有登山者在南太行山龍口瀑布墮崖。

12日下雨，路面濕滑，下午5點半左右，六人抵達老龍口瀑布後，墮崖男子提出要先占好位置拍照，原計劃等他拍完個人照後大家一起拍合照。隨後，墮崖者前往懸崖處，一人幫他拍照，其余人在懸崖上方的坡地等候。

李新描述，「他拍完後，可能是沒注意就走到了懸崖邊，那個位置有瀑布水流沖刷，崖邊附著青苔，他滑倒後手也沒抓住，就掉下去了。」他們立即報警並呼叫救援。

輝縣上八里派出所一名工作人員證實確有此事，目前正在搜救中，人還沒有找到，其他情況不方便透露。當地一名消防工作人員稱，目前正在處置這件事。

男子墮崖地點。

據《封面新聞》報道，墮崖男子父親王先生透露，目前孩子還沒有找到。王先生稱，和兒子同行的有4人，都是網上約的同行「搭子」，此前彼此都不認識，自己得知消息後，已第一時間趕往出事地點。

老龍口瀑布位於南太行山，瀑布上方是山西省陵川縣抱犢村，下方是河南省輝縣八里溝鳳凰大峽谷，一條瀑布串起兩省，接近300米落差讓大瀑布蔚為壯觀，也因此吸引了許多登山者前來徒步。