屋苑藏奪命陷阱！ 男住客為撿鞋墮隱蔽深坑亡 管理處：從未發現
據報道，近日，重慶市江津區雙島湖御園小區居民盧先生到小區樓下撿掉落的鞋子時，不慎掉入綠化帶中的深坑中。
女友下樓尋找發現出意外趕緊報警，救援隊趕到現場抽水抽了2個多小時救出盧先生，可惜人已經沒了生命體徵。
男子墜入小區綠化帶深坑 管理處回應日常維護時從未發現：
事發洞口緊挨一樓外牆，居民經常從此路過，誰也沒想到這裏有深坑。大坑有五六米深，坑口有鋼筋和木條支撐，上面蓋着彩條布和泥土，附近又全是草坪，平時看不出來。
對此，小區管理處表示，他們是後期接管的小區，開發商工程圖上也沒有大坑，他們對這個大坑一無所知，日常維護也沒發現。
事發後，管理處在小區緊急排查，又發現了幾個類似的深坑。目前管理處業已在現場設了警戒線，派人24小時值守，當地街道和相關職能部門正在調查處理。
這起事故再次為我們敲響防止意外墜井的警鐘
案例1
2025年7月1日晚，重慶市綦江區山予城小區，一名13歲男孩不慎掉進窨井中，不幸遇難。
男孩的一名家屬向記者介紹，事發窨井距小區管理處服務中心約5米，有十來米深。近幾個月以來，井蓋一直豎在一邊，導致窨井洞口大開。7月1日晚8時20分左右，這名男孩和小夥伴們玩耍時，不慎掉進井內，而且被井內的鋼筋扎傷了身體。消防接警趕來後，花了兩個多小時才將孩子救上來，但因受傷嚴重，其已無生命體徵。
案例2
2024年6月25日，重慶雲陽一名女孩不慎掉入窨井。隨後，附近的學生和大人合力將女孩救出，蓋上井蓋。據悉，因事發前一天晚上下了暴雨，井蓋被衝開，社區還沒來得及處理，導致事故發生。
案例3
2024年5月2日，浙江寧波一名11歲的男孩在自家小區附近玩耍時，為了採樹上的桑葚，失足掉進6米深的井中，井內積水淹到男孩胸口下，所幸消防人員及時將其救出。
案例4
2023年10月30日，寧夏靈武一小區，一名兒童在綠化帶內污水井處玩耍時掉入井內，其爺爺和爸爸相繼進入施救。最終，兩名成人不幸身亡。
案例5
2022年8月25日9時許，山東青島一公園內，一名6歲男童在跟家人玩耍時，不慎墜入一處下水道中，井內流水速度很快，孩子瞬間消失。當日17時許，落井男孩已找到，但已不幸離世。
「井蓋吃人」有多可怕？
生活中如何避免墜坑、墜井意外發生？這3點，請注意！
避免辨識度低的路段
墜井事件一般會發生在大雨天或大晚上，能見度低易造成安全隱患。尤其是雨天，由於雨水的衝力，井蓋容易鬆動、翹起、移位，而路面積水使路人無法看清，稍有不慎，極易掉落其中。
不要在井蓋上踩跳
走路時要注意腳下，看到破損、鬆動的井蓋，最好繞開走，不要在上方亂踩亂跳，一旦踏空就會掉落井中。
注意辨識井蓋
在雨天路滑時，遇見有漩渦的地方，要特別小心是井蓋，應儘量遠離，避免發生意外。
一旦墜坑、墜井應如何自救？
避免身體下沉
若井內有積水或沉積物，要雙手扣在井壁縫隙，盡力避免身體下沉，然後高聲呼救，引起行人注意。
傳遞求救信號
若落入部位較深，可將隨身物品拋到地面，傳遞求救信號。
保存體力
井下容易缺氧，在呼救無效時要保持冷靜。要聽地面的動靜，有人靠近時大聲呼救，保存體力，才能增加獲救的機會。
本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。
