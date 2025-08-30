陸拒協發除籍證明　陸委會：刻意讓在台陸配活得不安心

台灣陸委會周五（29日）舉行例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，針對中國大陸國台辦以「一中原則」為由拒絕協助在台定居的原陸籍人士（陸配）註銷大陸戶籍證明一事，梁文傑表示，台灣不可能以「台灣省」名義提出要求，批評對岸政府刻意讓在台陸配生活不安心。



據陸委會說明，移民署要求在台定居的陸配補交「喪失原籍證明」，以確保其台灣身分完整性。多數陸配願意配合，並順利返回大陸向當地公安局申請註銷戶籍。然而，約50名陸配反映，大陸地方公安局或公證單位以各種理由拒絕配合。梁文傑表示，陸委會已將相關陳情案彙整，通過兩岸兩會（海基會與海協會）管道向對岸反映問題，並指出大陸地方政策執行不一，部分陸配最終成功取得證明。

梁文傑強調，陸委會透過海基會正式發函海協會處理此事，但國台辦卻要求以「台灣省」名義提出申請，遭到台灣明確拒絕。他表示，該專案旨在保障陸配在台身分完整性，若大陸地方政府或公安單位不予配合，將導致陸配身分問題無法解決。一旦未來因雙重戶籍等問題被檢舉，陸配可能面臨法律後果。梁文傑批評，對岸政府的做法「刻意讓在台陸配活得不安心」，對不起這些陸配。

此外，梁文傑透露，目前約7%的陸配尚未完成補件程序，其中部分案例因聯繫不上當事人。移民署正積極與相關單位合作，嘗試聯繫這些陸配，強調不會僅因未完成補件就直接取消其身分，而是會盡力協助。