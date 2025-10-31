10歲女被懷疑偷文具後跳樓亡　同名文具店店主誤遭網暴3年致抑鬱

因前夫經營的「莎莎文具店」引發糾紛，貴州畢節女子莎莎自2022年11月起持續遭受網絡暴力和開盒，導致重度抑鬱、重度焦慮、癲癇發作，一度舌卷窒息送醫搶救。她已將典型網暴者及抖音公司告上法庭，堅稱「每一句惡語都是一把刀」，呼籲停止網暴」。



莎莎與前夫婚姻期間在畢節開了以她名字命名的「莎莎文具店」，2021年離婚後店歸前夫。2022年11月7日，店內商品遺失，前夫懷疑10歲女孩張某某，扣其作業本、筆袋，11月11日將作業本公示店門口尋人，女孩當日跳樓身亡。

莎莎離婚後在另一街道開同名新店，兩弟弟亦各開「莎莎文具店」。11月12日，她驚見網上「莎莎文具店店家害死人」訊息，手機隨即被打爆，辱罵電話、短信、支付寶1分錢轉賬留言湧入，個人信息遭曝光，有人寄花圈、骨灰盒至店門口，甚至製圖配花圈影片辱其「殺人犯」、「逼死人」。

莎莎的手機被打爆，辱罵電話、短信、支付寶1分錢轉賬留言湧入。（極目新聞）

2022年11月17至21日，莎莎因突發抽搐、舌卷窒息入住七星關區醫院，診斷癲癇發作、精神障礙、睡眠障礙，後經精神病院確診重度抑鬱、重度焦慮，嚴重失眠，曾有輕生念頭。三年來換號仍被發現，其他地區文具店糾紛亦波及她，淩晨電話不斷。

她的家人同受牽連，19歲高三兒子患抑鬱降級，父母精神崩潰。今年7月，莎莎關店失收入，兩個弟弟所開的文具店也一個改名，一個關門。

判決書認定莎莎與涉事文具店無關。（極目新聞）

對於案件本身，前夫與女孩家屬已和解。2023年6月17日，七星關區法院判貴定縣孟某捏造事實侵權，賠5000元人民幣精神損害撫慰金並公開道歉。

2025年6月25日，莎莎訴抖音名譽權案一審敗訴。判決書指，抖音收到律師函及訴訟材料後已下架涉案影片，履行平台義務，駁回訴請。莎莎已上訴，二審進行中。

2025年1月，莎莎再訴6名典型網暴者，法院已立案，尚未進展。

莎莎店員楊女士回憶，事件前生意興隆，莎莎母親需幫忙；事件後崩盤，「有次兩個快遞，一個骨灰盒、一個折疊花圈，我當場報警。」她探病見莎莎痛哭、絕食，兒子從陽光變抑鬱。楊女士本人亦受鄰居閒言，不久辭職回家帶孩。

10月31日莎莎接受極目新聞採訪時說，近日精神稍緩，接受媒體採訪，感覺精神好了很多，強調要堅定維護自己的權益。