因乘客少付2元人仔氣死！的士司機當場昏倒　送醫搶救不治身亡

四川省發生一起乘車糾紛導致的憾事，一名年約5旬的計程車司機，載客到目的地後，發現乘客少付人民幣2元，兩人發生爭執，司機情緒激動後倒地，被送醫搶救不治。



當地警方已介入調查，待調閱行車紀錄器以釐清事發經過與死因。



有人對一名司機進行胸部按壓搶救。

事發影片在大陸社群平台上流傳，畫面中現場已被警方拉起警戒線，多名警察在場處理，有人對一名司機進行胸部按壓搶救。

《瀟湘晨報》報道，事件發生在10月30日資陽市安岳縣路邊，有附近商家透露，當時一名乘客支付的車錢與跳表顯示不符，「跳表計費上是5元，他只付了3元」，因此兩人發生爭吵，沒多久司機突然倒下，看起來像心臟病發。但司機被送醫搶救後，很快被宣告不治身亡。

該名司機為當地「順通出租車有限公司」的員工，年約50歲，家中仍有長輩與年幼子女。司機所屬公司相關人員表示，在接獲消息後負責人已趕往現場，目前派出所與刑警大隊均已介入，並調取行車紀錄器以釐清爭執經過與死因；目前警方尚未下結論，仍待正式調查結果。

該報記者致電轄區警方，對方僅證實「今日上午確實有一起案件正在處理」，但未透露進一步細節。至於安岳縣殯儀館也證實，當日有一名計程車司機遺體送抵，但死因仍待警方調查。