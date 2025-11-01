杭州一大型犬慘遭男子栓樹並砸酒瓶爆頭等　致肺出血全身多處重傷

10月31日，杭州臨安區一則駭人影片瘋傳，一男子將大型馬犬鐵鏈栓樹，連續以腳踹、板磚砸、啤酒瓶爆頭，狗狗慘叫震天，過程長達20分鐘。11月1日，轄區派出所透露，案件已立案，馬犬肺出血、全身多處重傷，仍在搶救，後續處置視救治結果而定。



影片拍攝者張女士（化姓）向回憶，事發10月29日下午6時許，地點位於臨安區青山湖街道一小區旁。

男子虐狗畫面。（極目新聞）

張女士表示，一開始以為是主人在教訓他的狗，後來狗叫聲越來越慘，他們出來看才發現是一個男的在打狗，那個男的說被打的馬犬咬死了他的兒子，「我還嚇一跳」。半分鐘後，男子伴侶從旁邊的寵物醫院跑出來，說被打的馬犬咬死了他們的狗，她才知道原來所謂的兒子是條寵物狗。

張女士目睹，馬犬被鐵鏈緊栓樹幹，男子不顧眾人勸阻，一邊狂砸一邊吼「我不管，我今天就要它死，我要讓它生不如死」，直到警方到場才強行制止。

狗目前肺出血、全身多處骨折，仍在危險期。（極目新聞）

29日晚9時許，男子被帶走調查。張女士從馬犬主人處獲悉，狗目前肺出血、全身多處骨折，仍在危險期。

轄區派出所確認，目前案子已經立起來，還在調查中，狗還在醫院搶救。工作人員強調，後續是否追究刑事責任，關鍵看馬犬能否存活。若狗不幸死亡，打人者可能面臨更重處罰。